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Запуск второго японского лунного модуля ispace состоится в конце года

Представители японской компании ispace сообщили, что их второй лунный модуль под названием Resilience стартует в декабре 2024 года на ракете SpaceX Falcon 9.

Новый лунный посадочный модуль ispace под названием Resilience / © ispace

Новый посадочный модуль сейчас проходит завершающие испытания и будет отправлен на стартовую площадку за месяц-полтора до назначенного времени запуска.

Посадочный модуль Resilience представляет собой ту же конструкцию Hakuto-R, который потерпел крушение в конце апреля 2023 года, при попытке сесть на поверхность естественного спутника Земли.

Однако на этот раз ispace планирует отправить в качестве полезной нагрузки микролуноход Tenacious, который сможет сделать снимки поверхности Луны и даже соберет образцы грунта. Кроме того, в состав полезной нагрузки войдет арт-инсталляция «Лунный дом» — модель маленького красного дома размером 11 на 8,6 на 6,4 сантиметра, выполненная шведским художником Микаэлем Генбергом, которую установят на луноход.

Resilience — лишь один из трех лунных посадочных модулей, запустить которые собираются в конце этого года или в начале следующего. Посадочный модуль Blue Ghost 1 компании Firefly Aerospace прибыл в Лабораторию реактивного движения для экологических испытаний в августе перед запуском, который, по словам компании, запланирован на четвертый квартал этого года. Intuitive Machines также готовится ко второй миссии лунного посадочного модуля под названием IM-2, старт которой должны выполнить в декабре или начале января.