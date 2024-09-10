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ЕС нарастил расходы на оборону, но забыл о собственных производителях
Евросоюз закупает слишком много оборонной техники за рубежом (почти две трети — в Соединенных Штатах) и не вкладывает достаточно средств в собственные проекты. Об этом говорится в докладе о конкурентоспособности ЕС на период 2024-2029 годов, опубликованном 9 сентября.
В докладе главы Европейского центрального банка Марио Драги речь идет о том, что 27 государств — членов союза не в состоянии в полной мере задействовать собственные возможности в области исследований и разработок для модернизации своих Вооруженных сил. Отчасти проблема связана с неспособностью ЕС инвестировать в создание более сильных оборонных предприятий и недостаточной координацией.
Как отмечается в докладе, с середины 2022-го по середину 2023 года 63% всех оборонных заказов ЕС были размещены у американских компаний, еще 15% — у других поставщиков из стран, не входящих в Евросоюз.
«Выбор „покупать в США“ — часть наследия Второй мировой и холодной войн. Но даже сегодня, в контексте роста оборонных инвестиций и с приходом осознания, насколько важно владеть критическими технологиями и защищать их, страны-члены продолжают закупать продукты военного назначения у государств, не состоящих в ЕС», — говорится в докладе.
В конце августа руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что после начала российской СВО на Украине государства ЕС нарастили расходы на оборону — с 200 до 300 миллиардов евро.
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Первую в истории цветную карту Красной планеты с высокой степенью детализации и реалистичностью отображаемых цветов разработали с помощью данных, полученных в рамках миссии «Тяньвэнь-1», стартовавшей в 2020 году. В ее состав вошли орбитальный аппарат, марсоход и несколько камер высокого и среднего разрешения для детальной съемки поверхности Марса.
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На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
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