  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
8 минут назад
Рейтинг: +589
Посты: 1317

Инфографика: ущерб, нанесенный лесными пожарами в XXI веке

Специалисты портала Visualcapitalist, используя данные глобальной исследовательской некоммерческой организации «Институт мировых ресурсов», визуализировали, сколько гектаров леса ежегодно утрачивается в результате лесных пожаров в мире.

Сообщество
# инфографика
# статистика
# экология
Ущерб, нанесенный лесными пожарами в XXI веке / © visualcapitalist
Ущерб, нанесенный лесными пожарами в XXI веке / © visualcapitalist

Часть деревьев, окрашенных темным, отображает потерю лесов по причинам, не связанным с пожарами, тогда как светлая часть показывает потерю лесов в результате пожаров.

С 2001 года наблюдается четкая тенденция к росту лесных пожаров, а 2020-й, 2021-й и 2023-й были четвертым, третьим и первым худшими годами в наборе данных по лесным пожарам в мире.

Потери 2023 года частично обусловлены пожарами в Канаде, на долю которой приходится почти 9% мировых лесов. В 2023-м эта страна потеряла колоссальные 7,8 миллиона гектаров леса из-за пожаров.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
09 Сен
700
Homo sapiens: что делает нас разумными?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
10 Сен
Бесплатно
Подпольная Россия. Бомбы, террор и конспирация в Российской империи XIX века
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
11 Сен
Бесплатно
Архитектурная история Москвы
Библиотека 179-2
Москва
Лекция
12 Сен
Бесплатно
Зачем нам нужен университет?
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
12 Сен
Бесплатно
Хищные динозавры России
Зоологический музей РАН
Санкт-Петербург
Лекция
12 Сен
Бесплатно
Мир вакцин, взгляд изнутри
Парк «Зарядье»
Москва
Презентация
12 Сен
Бесплатно
Медицинский путеводитель по виртуальной реальности
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
13 Сен
1500
Темная сторона Вселенной
Medio Modo
Москва
Лекция
13 Сен
1000
Хлебом едимым
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
5 сентября
Любовь

Биологи обнаружили морских микробов, с помощью которых можно создать новые антибиотики и уничтожить пластик 

За последние 20 лет количество извлеченных из океана микроорганизмов значительно увеличилось, однако расшифровать их геном и использовать эту информацию в биотехнологии и медицине было непросто. Результаты нового исследования показали, что обнаруженные организмы можно использовать для решения таких серьезных проблем, как нехватка противомикробных препаратов, пластиковое загрязнение, а также при разработке новых ферментов для редактирования генома.

Биология
# антибиотики
# бактерии
# биология
# микробиолоя
Позавчера, 07:30
Юлия Трепалина

Мозг пауков «усох» из-за ночного освещения

В научной литературе немало свидетельств негативного воздействия светового загрязнения на животных, но, как правило, они касаются позвоночных. Недавний эксперимент австралийских ученых показал, что сбои в природном цикле света и темноты могут схожим образом вредить и более мелким существам, таким как пауки.

Биология
# искусственное освещение
# пауки
# развитие мозга
# световое загрязнение
# экология
5 часов назад
Любовь

Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил следы серы в атмосфере близлежащей суперземли

С помощью инфракрасного космического телескопа «Джеймс Уэбб» астрономы обнаружили у суперземли L98-59d признаки вторичной атмосферы со следами серы. Экзопланета обращается вокруг ближайшего к Солнцу красного карлика и, по мнению исследователей, обладает сильной вулканической активностью.

Астрономия
# астробиология
# вулканическая активность
# Джеймс Уэбб
# экзопланеты
2 сентября
Любовь

Вблизи центра Млечного Пути обнаружили необычный радиокруг

В ноябре 2022 года астрономы заметили кое-что необычное — «странный радиокруг», расположенный вблизи галактического центра Млечного Пути. Обнаружить светящееся кольцо в месте, где его быть не должно, удалось с помощью одного из самых мощных в мире радиотелескопов — MeerKAT в ЮАР. Ученые считают, что радиокруг возник из-за массивной звезды, с поверхности которой звездный ветер сдувает внешние слои.

Астрономия
# звезды Вольфа-Райе
# космос
# Млечный путь
# радиотелескопы
2 сентября
ПНИПУ

В Перми придумали способ сделать долговечное дорожное покрытие недорогим

Один из самых долговечных материалов для дорог — асфальт с волокнами хризотил-асбеста. Он устойчив к перепадам температур, предотвращает образования пустот и трещин в асфальте, может повысить срок службы дорог до 25 лет. Однако его все реже используют из-за избытка волокон в составе асфальтобетонной смеси, которые ухудшают некоторые показатели и влияют на качество дорожного покрытия. Ученые Пермского Политеха разработали и испытали способ регулирования содержания хризотил-асбеста в строительном щебне. Это позволит решить проблему избытка частиц, изготовить качественное покрытие, отвечающее всем нормам ГОСТ, и снизить затраты на производство.

ПНИПУ
# асфальт
# асфальтобетон
# долговечность
# дорожное покрытие
# хризотил-асбест
4 сентября
МИФИ

В МИФИ сделали шаг к разгадке природы высокотемпературной сверхпроводимости

Сотрудники кафедры физики твердого тела и наносистем Института ЛаПлаз НИЯУ МИФИ в составе международного научного коллектива впервые получили прямое экспериментальное доказательство явления спаривания носителей заряда в реальном пространстве в семействе высокотемпературных сверхпроводящих оксидов на основе соединения бария, висмута и кислорода (BaBiO3) и выяснили природу аномальных свойств системы. Сделан еще один важный шаг в направлении разгадки природы высокотемпературной сверхпроводимости.

МИФИ
# оксиды
# сверхпроводимость
# сверхпроводники
# температура
2 сентября
Татьяна

Геологи объяснили, как образуются залежи золотых самородков

Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.

Геология
# Австралия
# Золото
# кварц
# пьезоэлектричество
# самородки
4 сентября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли могилу волшебника Мерлина

На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.

История
# археология
# Британия
# король Артур
# погребение
# средневековье
# Средние века
# темные века
15 августа
Росатом

С помощью лазерной установки «Росатома» впервые «срезали» высотный кран

Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.

Росатом
# лазер
# Лазерная установка
# подъемные краны
# резка металла
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. У пушных зверей на китайских фермах обнаружили десятки новых вирусов

    1 час назад

  2. Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил следы серы в атмосфере близлежащей суперземли

    5 часов назад

  3. Астрономы впервые получили изображение галактики в окружении газового гало

    Вчера, 10:30

  4. Спинномозговую жидкость впервые обнаружили за пределами мозга

    Вчера, 09:56
Выбор редакции

Максим Лебедев: «Древние египтяне любили сдобные булочки и васильки»

2 сентября

Последние комментарии

Иван Колупаев
29 минут назад
Вот те самые митохондриальные "Адам и Ева" которые считаются прародителями человечества. https://www.vokrugsveta.ru/articles/vremya-evy-kem-byli-dvoe-praroditelei-sovremennykh-lyudei-id5611217/

Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?

Иван Колупаев
34 минуты назад
Николай, современный вид человека сформировался где-то 150-300 тыс. лет назад. https://artsandculture.google.com/story/pgVBmbqGPWhsKw?hl=ru

Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?

Иван Колупаев
53 минуты назад
Vladimir, а заодно закопал в землю останки динозавров чтоб атеистам и агностикам было чем заняться.

Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?

Vladimir Lukianov
3 часа назад
Andrey, В Библии так об этом написано,-«Он сделал так, что от одного человека произошли все народы и населили землю, он установил для них время событий

Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?

Дождиков Антон
4 часа назад
Затратный - не беда? Летит наш самолет в Тай - скидку в 30% на топливо здесь и 20% - там. В обмен на скидку для тайского самолета здесь. Проблема решается

Крупнейший российский авиалайнер взлетел в небо — но есть ли у него перспективы?Крупнейший российский авиалайнер взлетел в небо — но есть ли у него перспективы?

Николай К
4 часа назад
Anton, это было 74 тыс. лет назад. То есть то был ещё не современный вид человека

Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?

Дождиков Антон
4 часа назад
Не планета а Аццкая Сотона какая-то . Если там найдут жизнь... (вероятнее всего не на углеродной основе), то что скажут теологи?

Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил следы серы в атмосфере близлежащей суперземлиТелескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил следы серы в атмосфере близлежащей суперземли

Hillel Brodsky
8 часов назад
"Были также обнаружены три фермента, способные расщеплять обычный пластик, загрязняющий океаны и полиэтилентерефталат (ПЭТ) " Т.е Вы хотите

Биологи обнаружили морских микробов, с помощью которых можно создать новые антибиотики и уничтожить пластик Биологи обнаружили морских микробов, с помощью которых можно создать новые антибиотики и уничтожить пластик 

vasya pupkin
14 часов назад
В оригинальной статье не ни слова о изобретении материала в двухмерном измерении. Открытие состоит в том что изобретён материал, в котором

Создано двухмерное сверхтвердое телоСоздано двухмерное сверхтвердое тело

Иван Колупаев
15 часов назад
Сергей, ну вот деталей и хотелось. Если осада была такой скоротечной (1-2 мес.) то вряд ли римское войско успело опухнуть от безделья да и моральный

Римляне взяли неприступную крепость с помощью стройбатаРимляне взяли неприступную крепость с помощью стройбата

Сергей Сфыеду
17 часов назад
Иван, как всегда, дьявол прячется в мелочах - а исследование и должно было выявить эти мелочи. Хотя, казалось бы, Иосиф Флавий подробно описал осаду,

Римляне взяли неприступную крепость с помощью стройбатаРимляне взяли неприступную крепость с помощью стройбата

Andrey Andrusskii
18 часов назад
А если отталкиваться от религии то был «Ноев потоп» и там уцелела только семья Ноя и еще один безбилетник) Так что тут расчеты тогда совсем не

Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?

Александр Березин
18 часов назад
Anton, до двух тысяч в один момент времени, если брать размножающихся особей.

Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?

Anton Khoryukov
22 часа назад
Насколько я знаю, в какое-то время из-за резкого похолодание вся людская популяция сокращалась чуть ли не до нескольких тысяч человек. Это тоже

Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?

Иван Колупаев
22 часа назад
Petr, сами посмотрите впрочем места посадок аполлонов сфотографированы много раз но это все равно не аргумент для сторонников лунного заговора.

Самые высококачественные фотографии ЛуныСамые высококачественные фотографии Луны

Petr Nesterov
23 часа назад
А случайно места посадки Аполлонов он не снял на фото

Самые высококачественные фотографии ЛуныСамые высококачественные фотографии Луны

Иван Колупаев
24 часа назад
пауки не высыпаются кошмар

Мозг пауков «усох» из-за ночного освещенияМозг пауков «усох» из-за ночного освещения

Иван Колупаев
1 день назад
Pavel, продай почку. Там как раз и объявление есть

«Мы ненавидим SpaceX»: в Boeing заявили об унижении из-за неспособности вернуть экипаж Starliner«Мы ненавидим SpaceX»: в Boeing заявили об унижении из-за неспособности вернуть экипаж Starliner

Pavel Dein
1 день назад
Madkat, взносы на ипотеку по 80к в месяц. Из-за того, что солдафонам по 200к платят.

«Мы ненавидим SpaceX»: в Boeing заявили об унижении из-за неспособности вернуть экипаж Starliner«Мы ненавидим SpaceX»: в Boeing заявили об унижении из-за неспособности вернуть экипаж Starliner

Tvorch Tvorch
1 день назад
Буц

Археологи нашли могилу волшебника МерлинаАрхеологи нашли могилу волшебника Мерлина

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно