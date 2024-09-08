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Инфографика: ущерб, нанесенный лесными пожарами в XXI веке

Специалисты портала Visualcapitalist, используя данные глобальной исследовательской некоммерческой организации «Институт мировых ресурсов», визуализировали, сколько гектаров леса ежегодно утрачивается в результате лесных пожаров в мире.

Ущерб, нанесенный лесными пожарами в XXI веке / © visualcapitalist

Часть деревьев, окрашенных темным, отображает потерю лесов по причинам, не связанным с пожарами, тогда как светлая часть показывает потерю лесов в результате пожаров.

С 2001 года наблюдается четкая тенденция к росту лесных пожаров, а 2020-й, 2021-й и 2023-й были четвертым, третьим и первым худшими годами в наборе данных по лесным пожарам в мире.

Потери 2023 года частично обусловлены пожарами в Канаде, на долю которой приходится почти 9% мировых лесов. В 2023-м эта страна потеряла колоссальные 7,8 миллиона гектаров леса из-за пожаров.