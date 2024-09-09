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Спутниковые снимки показали, что Китай ускорил разработку и испытания стелс-беспилотников

Пара GJ-11 Sharp Sword на авиабазе Малан / © Planet Labs

Журналисты издания War Zone, изучив фото со спутников, отметили, что пара GJ-11 стала крайне активна в последние месяцы на авиабазе Малан, расположенной в автономном районе Синьцзян на самом западе Китая.

Пара GJ-11 Sharp Sword на авиабазе Малан / © Planet Labs

Полеты GJ-11 Sharp Sword позволяют китайским военным провести испытания, чтобы продемонстрировать способность дронов работать совместно.

Макеты GJ-11 на испытательном полигоне на острове Чансин в Шанхае в мае 2024 года / © Google Earth

Применение GJ-11 Sharp Sword все чаще связывают с планами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) объединить работу пилотируемых истребителей J-20 с беспилотными летательными аппаратами.

Макет GJ-11 на испытательном полигоне авианосца в Ухане / © Google Earth