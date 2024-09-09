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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
3 минуты назад
Рейтинг: +918
Посты: 1765

Спутниковые снимки показали, что Китай ускорил разработку и испытания стелс-беспилотников

Спутниковые снимки китайской авиационной испытательной базы, сделанные аппаратами частной американской компании Planet Labs, предоставили новые доказательства всплеска в испытаниях тяжелого разведывательно-ударного стелс-дрона GJ-11 Sharp Sword.

Сообщество
# авиация
# Китай
# оружие
# спутники
Пара GJ-11 Sharp Sword на авиабазе Малан / © Planet Labs
Пара GJ-11 Sharp Sword на авиабазе Малан / © Planet Labs

Журналисты издания War Zone, изучив фото со спутников, отметили, что пара GJ-11 стала крайне активна в последние месяцы на авиабазе Малан, расположенной в автономном районе Синьцзян на самом западе Китая.

Пара GJ-11 Sharp Sword на авиабазе Малан / © Planet Labs
Пара GJ-11 Sharp Sword на авиабазе Малан / © Planet Labs

Полеты GJ-11 Sharp Sword позволяют китайским военным провести испытания, чтобы продемонстрировать способность дронов работать совместно.

Макеты GJ-11 на испытательном полигоне на острове Чансин в Шанхае в мае 2024 года / © Google Earth
Макеты GJ-11 на испытательном полигоне на острове Чансин в Шанхае в мае 2024 года / © Google Earth

Применение GJ-11 Sharp Sword все чаще связывают с планами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) объединить работу пилотируемых истребителей J-20 с беспилотными летательными аппаратами.

Макет GJ-11 на испытательном полигоне авианосца в Ухане / © Google Earth
Макет GJ-11 на испытательном полигоне авианосца в Ухане / © Google Earth
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Понятно,что мы все под колпаком у Мюллера)))))

Есть ли возможность у производителя дистанционно заблокировать доступ к смартфону? Если да, то как?Есть ли возможность у производителя дистанционно заблокировать доступ к смартфону? Если да, то как?

Olga Evd
18 часов назад
Иван, песца, конечно, узнала. Натуральный мех никогда не покупаю и мясо не ем, потому что невкусно и потому что жалко животных.

У пушных зверей на китайских фермах обнаружили десятки новых вирусовУ пушных зверей на китайских фермах обнаружили десятки новых вирусов

Александр Панов
20 часов назад
Чем меньше площадь поверхности тем меньше трение.

Часто в детстве  взрослые запрещали нам кататься по льду в обуви, чтобы «не раскатать» подошву. Правда ли, что ее можно раскатать так, чтобы она скользила лучше, чем та, которую не «раскатывали» на скользких поверхностях? Часто в детстве  взрослые запрещали нам кататься по льду в обуви, чтобы «не раскатать» подошву. Правда ли, что ее можно раскатать так, чтобы она скользила лучше, чем та, которую не «раскатывали» на скользких поверхностях? 

Александр Панов
20 часов назад
И что написано?

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Иван Колупаев
21 час назад
Olga, это песец. Причем полный. И если его выпустить он придет. К слову, такие зверофермы есть не только в Китае. Вот финны своих песцов вообще

У пушных зверей на китайских фермах обнаружили десятки новых вирусовУ пушных зверей на китайских фермах обнаружили десятки новых вирусов

Olga Evd
21 час назад
Какое же издевательство над животными. Люди это самые жестокие существа на планете. ( Плюс опять байки про вирусы и пандемии пошли.

У пушных зверей на китайских фермах обнаружили десятки новых вирусовУ пушных зверей на китайских фермах обнаружили десятки новых вирусов

Иван Колупаев
23 часа назад
Зависит от материала подошвы. Полиуретан легко стирается. У меня есть пара кроссовок которые протерлись именно насквозь. А в остальном

Часто в детстве  взрослые запрещали нам кататься по льду в обуви, чтобы «не раскатать» подошву. Правда ли, что ее можно раскатать так, чтобы она скользила лучше, чем та, которую не «раскатывали» на скользких поверхностях? Часто в детстве  взрослые запрещали нам кататься по льду в обуви, чтобы «не раскатать» подошву. Правда ли, что ее можно раскатать так, чтобы она скользила лучше, чем та, которую не «раскатывали» на скользких поверхностях? 

Vadim Razukov
23 часа назад
Я дико извиняюсь, но расстояние до L98-59 составляет 10,6 пк, а до Проксимы Центавра, которая тоже красный карлик, всего 1.3 пк. Как L98-59 может быть

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Часто в детстве  взрослые запрещали нам кататься по льду в обуви, чтобы «не раскатать» подошву. Правда ли, что ее можно раскатать так, чтобы она скользила лучше, чем та, которую не «раскатывали» на скользких поверхностях? Часто в детстве  взрослые запрещали нам кататься по льду в обуви, чтобы «не раскатать» подошву. Правда ли, что ее можно раскатать так, чтобы она скользила лучше, чем та, которую не «раскатывали» на скользких поверхностях? 

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1 день назад
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Римляне взяли неприступную крепость с помощью стройбатаРимляне взяли неприступную крепость с помощью стройбата

Сергей Сфыеду
1 день назад
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