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«Роскосмос» приложит усилия, чтобы «Луна-26» полетела раньше запланированного срока

На полях Восточного экономического форума, который проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, первый вице-премьер России Денис Мантуров рассказал журналистам, как продвигаются работы по проекту автоматической межпланетной станции «Луна-26».

Проектное изображение станции «Луна-26» / © АО «НПО Лавочкина»

По словам Мантурова, работы над станцией «Луна-26» соответствуют по графику с учетом запуска аппарата в 2027 году.

Прошлой осенью руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что возможен более ранний запуск станции — в 2026 году. Чтобы эти планы стали реальностью, «Роскосмос» приложит усилия, отметил первый вице-премьер.

«Луну-26» оснастят 13 научными инструментами. Она предназначена для дистанционных исследований поверхности естественного спутника Земли.