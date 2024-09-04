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В США предложили отказаться от побед в космосе ради победы над Маском

Советник по экономическим вопросам и бывший министр труда США Роберт Райх недавно опубликовал в издании The Guardian статью «Илон Маск вышел из-под контроля. Вот как его обуздать». В своем материале Райх заявил, что предприниматель стремительно превращает свое богатство в источник политической власти, поддерживая Дональда Трампа и других «авторитарных» деятелей по всему миру.

Илон Маск / © Susan Walsh / AP

Обвинив технологического миллиардера и самого богатого человека в мире во множестве грехов — от положительного решения запросов на цензуру в своей соцсети Х от «авторитарных» правительств до поддержки политики России, — Райх изложил несколько способов, которые, по его словам, смогут снизить влияние Маска на политическую жизнь США:

1. Потребители должны бойкотировать Tesla и не покупать электромобили этой компании Маска.

2. Рекламодателям следует бойкотировать социальную сеть X.

3. Регулирующие органы по всему миру должны пригрозить Маску арестом по примеру Павла Дурова за слабую модерацию в соцсети Х.

4. Федеральная торговая комиссия должна потребовать от Маска удалить из соцсети Х дезинформацию, которая может подвергнуть людей опасности или ввести их в заблуждение.

5. США должны расторгнуть с его компаниями все контракты, начать следует с SpaceX.

6. Не дать возможности одержать победу на ближайших президентских выборах кандидату, которого поддерживает Маск.