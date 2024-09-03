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Новые снимки показали, как «Титаник» разрушается на дне океана

Участники экспедиции компании RMS Titanic Inc., которая имеет исключительное право на спасение артефактов с затонувшего лайнера «Титаник», опубликовали новые фотографии. Их сделал роботизированный аппарат летом 2024 года.

4,5-метровая часть ограждения рухнула на дно / © RMS Titanic Inc

Снимки показали, что 4,5-метровая часть ограждения (та самая, что стала известна и узнаваема благодаря сцене из фильма «Титаник», где Роуз и Джек стоят на перилах судна) обрушилась на дно.

Роуз и Джек стоят на перилах судна, кадр из фильма «Титаник» / © 20th Century Studios

Члены экспедиции отметили, что разрушение лайнера, который лежит на дне Атлантического океана уже 112 лет, — лишь вопрос времени.

Часть ограждения, которая рухнула на дно, выделена красным цветом / © RMS Titanic Inc

Также во время экспедиции удалось обнаружить 60-сантиметровую бронзовую статую Дианы Версальской, которая долгое время считалась утраченной.

Бронзовая статуя Дианы Версальской / © RMS Titanic Inc