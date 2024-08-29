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Стали известны подробности об атомной станции «Селена», которую Россия хочет построить на Луне
Лунная база, которую Россия собирается создавать вместе с Китаем в середине 2030-х годов, получит необслуживаемую саморегулируемую атомную станцию «Селена» на принципах прямого преобразования энергии. Об этом сообщил советский и российский ученый, научный руководитель НИКИЭТ Евгений Адамов, в прошлом министр атомной энергетики.
Согласно презентации Адамова, поначалу энергообеспечение «Селены» будет идти от источника ядерной энергоустановки, которую задействуют для доставки оборудования на естественный спутник нашей планеты.
На первом этапе освоения массу атомной станции оценивают в 1,5 тонны, электрическую мощность с излучателем 15 на 15 метров — в три-пять киловатт. Затем массу «Селены» доведут до 12 тонн, электрическую мощность — до 500 киловатт, а размеры излучателя составят 60 на 60 метров.
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Команда исследователей с участием физиков из НИУ ВШЭ повторила эксперимент 1969 года, связанный с изучением сверхпроводимости и ее свойств. Это первая удачная попытка за 55 лет. Ученые включали сверхпроводимость — специально ухудшали границы между слоями сверхпроводника и ферромагнетиков в системе — и получили лучшие характеристики спиновых клапанов по сравнению с классическим вариантом, где контакты между слоями идеальны. Такой подход может помочь при создании более эффективных устройств для хранения данных и вычислений.
Морской лед регулирует теплообмен между атмосферой и океаном в полярных регионах. Ключевую роль играет теплопроводность льда — это важный параметр в климатических моделях. Однако его сложно вычислить из-за особенной микроструктуры льда, его чувствительности к температуре, солености. В новой работе ученые применили ряд математических методов для расчета теплопроводности. В перспективе это поможет улучшить климатические модели и найдет применение в других областях.
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