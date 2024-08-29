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Стали известны подробности об атомной станции «Селена», которую Россия хочет построить на Луне

Лунная база, которую Россия собирается создавать вместе с Китаем в середине 2030-х годов, получит необслуживаемую саморегулируемую атомную станцию «Селена» на принципах прямого преобразования энергии. Об этом сообщил советский и российский ученый, научный руководитель НИКИЭТ Евгений Адамов, в прошлом министр атомной энергетики.

Возможный концепт лунной базы / © иллюстрация РИА Новости

Согласно презентации Адамова, поначалу энергообеспечение «Селены» будет идти от источника ядерной энергоустановки, которую задействуют для доставки оборудования на естественный спутник нашей планеты.

На первом этапе освоения массу атомной станции оценивают в 1,5 тонны, электрическую мощность с излучателем 15 на 15 метров — в три-пять киловатт. Затем массу «Селены» доведут до 12 тонн, электрическую мощность — до 500 киловатт, а размеры излучателя составят 60 на 60 метров.

Презентация Евгения Адамова / © РИА Новости

Меморандум о взаимопонимании при сотрудничестве в создании МНЛС Москва и Пекин подписали весной 2021 года, после чего представили дорожную карту строительства базы.

В конце мая 2024-го заместитель гендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил, что к проекту Международной научной лунной станции (МНЛС), помимо России и Китая, присоединились 12 стран. В их числе — Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты, Южно-Африканская Республика, Пакистан, Турция.