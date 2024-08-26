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Илона Маска предложили назначить главой NASA

Историк и журналист Артур Герман в довольно спорной статье, недавно опубликованной Wall Street Journal, заявил, что Маска необходимо назначить руководителем Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Илон Маск на фоне ракеты Falcon Heavy / © SpaceX.

«Правильный выбор, соответствующий талантам и видению господина Маска, очевиден», — написал Герман.

Рассуждения на эту тему стали появляться после того, как экс-президент США Дональд Трамп ответил утвердительно на вопрос агентства Reuters, рассмотрит ли он в случае своей победы на ноябрьских выборах возможность назначения Маска на должность члена кабинета министров или советника.

Однако Маск завален делами и работой по руководству своими многочисленными предприятиями, поэтому назначение его на высокую государственную должность вряд ли хорошо закончится для NASA. Тем более что предприниматель не приемлет бюрократические проволочки, а именно в них он погрязнет во время работы космическом агентстве. Плюс сразу возникнет конфликт интересов, связанный с управлением ведомством, которое дает заказы SpaceX.