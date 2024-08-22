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Видео: второй пациент, получивший нейрочип Neuralink, играет в Counter-Strike 2

В прошлом месяце специалисты компании Neuralink успешно имплантировали свой нейрочип второму пациенту, который известен под именем Алекс*. Операция прошла успешно, уже на следующий день после процедуры парализованного человека выписали из больницы.

Имплантат Neuralink / © Neuralink

По данным Neuralink, Алексу* потребовалось менее пяти минут, чтобы начать управлять курсором силой мысли после того, как имплантат полностью заработал.

По окончании первой исследовательской сессии Алекс* продолжил самостоятельно тестировать возможности нейрочипа, задействовав его для игры в шутер от первого лица Counter-Strike 2.

© Neuralink

Основатель компании Neuralink Илон Маск, прокомментировал новость об успехах Алекса*, сообщив, что через пару лет мозговые чипы Neuralink получат сотни людей. Спустя пять лет — возможно, десятки тысяч, спустя 10 лет — миллионы.