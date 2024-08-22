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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
12 минут назад
Рейтинг: +393
Посты: 754

Видео: второй пациент, получивший нейрочип Neuralink, играет в Counter-Strike 2

В прошлом месяце специалисты компании Neuralink успешно имплантировали свой нейрочип второму пациенту, который известен под именем Алекс*. Операция прошла успешно, уже на следующий день после процедуры парализованного человека выписали из больницы.

Сообщество
# Neuralink
# медицина
# технологии
Имплантат Neuralink / © Neuralink
Имплантат Neuralink / © Neuralink

По данным Neuralink, Алексу* потребовалось менее пяти минут, чтобы начать управлять курсором силой мысли после того, как имплантат полностью заработал.

По окончании первой исследовательской сессии Алекс* продолжил самостоятельно тестировать возможности нейрочипа, задействовав его для игры в шутер от первого лица Counter-Strike 2.

© Neuralink

Основатель компании Neuralink Илон Маск, прокомментировал новость об успехах Алекса*, сообщив, что через пару лет мозговые чипы Neuralink получат сотни людей. Спустя пять лет — возможно, десятки тысяч, спустя 10 лет — миллионы.

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Vitaliy Selishchev
5 минут назад
Сергей, че пердак от правды подгорел туповатня? Привыкай уродец к вам поцне вонючей никогда и нигде уважения не будет у нормальных русских людей.

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Юрий Петинов
9 минут назад
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Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Юрий Петинов
11 минут назад
Igor, Андрюха из тех , кто скачет ...

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Юрий Петинов
12 минут назад
Andrei, уточните про быдло . Это которые сало уронили ?

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

S M
14 минут назад
Irina, согласен! Я бы тоже очень подумал прежде чем напрягаться по поводу спасения гегемона... уж больно мерзкие т@@ри эти англоамериканцы по всей

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Улик
17 минут назад
Сергей, там вам матом ответили. А чего написала я не понял. Парашней фашней это какие-то спец термины? Сдается мне она с окраины

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Улик
18 минут назад
Irina, мы это кто? Посмотрите сколько смс никто матом не пишет. Вы же женщина

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Remezova Katrin
20 минут назад
Иван, наши с каким нибудь грузовым ещё и скафандры пришлют.

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Я Всё
28 минут назад
Vitaliy, ха-ха, мля. Провел расследование и выяснил )))) и рассказал чубатому одному, который теперь это в комментах пишет ))) Вот умора.

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Я Всё
33 минуты назад
Vitaliy, не груби, не хорошо

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Я Всё
34 минуты назад
Irina, ты че мать? Что за дичь?)))

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Roma Domin
51 минута назад
Aleksey, Чучело из русни как всегда делит весь мир попала. Есть "наши" и все остальные. Которых уе6ки называю пендосам, хачами, нигерами, хохлами и т.д.

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Вячеслав
60 минут назад
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Xochipilli Om Mextli
1 час назад
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Vlad Ok
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1 2
1 час назад
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Вадим
2 часа назад
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Vlad Ok
2 часа назад
Виктор, какой жирный сарказм :)

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Vlad Ok
2 часа назад
Iosi, погуглите и почитайте о индивидуальности летных скафандров и ложементов для них. Все это делается под конкретного космонавта и не один месяц и

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