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Каскадер установил новый мировой рекорд по скольжению за мотоциклом

Британский каскадер Джонни Дэвис надел специальные гоночные ботинки с титановой подошвой, чтобы скользить за мчащимся на скорости более чем 256 километров в час мотоциклом Kawasaki Ninja H2 SX. И установил новый мировой рекорд.

Джонни Дэвис скользит по взлетно-посадочной полосе аэродрома Элвингтон, чтобы установить новый мировой рекорд / © Kawasaki

Дэвис разогнал «железного коня» японской компании Kawasaki по взлетно-посадочной полосе аэродрома Элвингтон (Англия), а затем соскользнул с мотоцикла и прицепился к нему сзади.

Каскадер использовал модифицированный дроссельный клапан, которым он управлял движением большого пальца руки, чтобы разогнать мотоцикл до 256,72 километра в час. Так Дэвис смог побить предыдущий рекорд, установленный другим британцем Гэри Ротуэллом в 1999 году.

© JD Stunts

Пока Дэвис скользил позади мотоцикла, его ботинки с титановой подошвой искрили во время поездки.