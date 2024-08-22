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Олег Гончар
Олег Гончар
12 минут назад
Рейтинг: +607
Посты: 1593

Физики создали самый быстрый в мире микроскоп, способный замечать движение электронов

Исследователи из Университета Аризоны (США) разработали сверхбыстрый электронный микроскоп, с помощью которого можно делать снимки движущегося электрона — субатомной частицы.

Сообщество
# микроскоп
# технологии
# физика
Установка аттосекундного электронного микроскопа / © University of Arizona
Установка аттосекундного электронного микроскопа / © University of Arizona

Сверхбыстрый электронный микроскоп использует мощный луч лазера, который разделяется и преобразуется в две части: очень быстрый электронный импульс и два сверхкоротких световых импульса.

Первый световой импульс, называемый импульсом накачки, подает энергию в образец и заставляет электроны двигаться или претерпевать другие быстрые изменения. Второй световой импульс — «оптический стробирующий импульс — действует как строб, создавая короткое окно времени, в котором генерируется стробированный, одиночный аттосекундный (аттосекунда составляет одну квинтиллионную секунды) электронный импульс.

Скорость стробирующего импульса, таким образом, определяет разрешение изображения. Тщательно синхронизируя два импульса, ученые контролируют, когда электронные импульсы зондируют образец, чтобы наблюдать сверхбыстрые процессы на атомном уровне.

Новый научный инструмент, несомненно, приведет к революционным открытиям и достижениям в физике, химии, биоинженерии, материаловедении и других областях.

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# внешность
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# привлекательность
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Я Всё
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Я Всё
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