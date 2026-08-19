Почему кашалоты спят вертикально?

Кашалоты — животные весьма необычные. Эти гиганты считаются самыми крупными активными хищниками на планете. Их голова занимает практически треть от их общей длины. А еще они спят вертикально.

© Stephane Granzotto, National Geography

Представьте огромные поплавки, замеревшие посреди океана. Вероятно, это — спящие кашалоты. Масса самцов достигает 40 тонн, при этом они обладают хорошо развитой мускулатурой. А их мозг, массой до 7,8 килограмма, — один из самых больших среди всех животных на Земле.

Исследователи полагают, что вертикальная поза позволяет кашалотам эффективно восстанавливать силы. При этом спят кашалоты недалеко от поверхности, задерживая дыхание. При таком сне им не мешают волны у поверхности. Одновременно они не тратят много энергии, погружаясь на большую глубину. Проспав около 10-15 минут, кашалоты на короткое время всплывают на поверхность, дышат и вновь погружаются под воду.

Кашалоты — животные стадные и спят группами. В океане у этих гигантов мало врагов, однако косатки все-таки могут представлять опасность для их детенышей. Если нападает косатка, кашалоты собираются в плотную группу, окружая детенышей.

При этом ученых интересовало не только почему, но и как они могут удерживаться во сне почти под поверхностью воды. Как выяснили исследователи, кашалоты уменьшают свою естественную плавучесть, выпуская из организма пузырьки газа. Звуки этих пузырьков фиксировали специальные датчики. Кроме того, когда кашалоты планируют спать, они погружаются с меньшим запасом воздуха, чем во время охоты.