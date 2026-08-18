Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Стелс-дрон ANKA III впервые поднял в воздух два реактивных БПЛА SÜPER ŞİMŞEK

Турецкий малозаметный боевой беспилотник ANKA III приближается к новому этапу развития — возможности нести и запускать автономные летательные аппараты. Недавно компания Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ) опубликовала кадры полета беспилотника, выполненного по аэродинамической схеме «летающее крыло», под крыльями которого находились два реактивных беспилотника SÜPER ŞİMŞEK.

Малозаметный боевой беспилотник ANKA III с двумя реактивными беспилотниками SÜPER ŞİMŞEK / © Turkish Aerospace

Продемонстрированный полет показал концепт воздушного запуска, который потенциально позволит ANKA III выполнять задачи, выходящие далеко за рамки обычного применения вооружения. Более крупный беспилотник сможет доставлять небольшие автономные аппараты в опасные районы и выпускать их там для выполнения разведывательных задач, радиоэлектронной борьбы, введения противника в заблуждение или нанесения ударов.

© Turkish Aerospace

Новый полет стал продолжением работ по созданию ANKA III. Ранее Turkish Aerospace уже демонстрировала беспилотник с двумя аппаратами SÜPER ŞİMŞEK на выставке SAHA Expo 2026. А 8 апреля 2025 года ANKA III впервые выпустил один SÜPER ŞİMŞEK непосредственно в полете — на высоте примерно 3080 метров и скорости 278 километров в час.

Новая демонстрация показала, что схема с двумя аппаратами перешла к стадии испытаний в воздухе. ANKA III может доставить небольшие беспилотники в нужную точку и выпустить их там, заранее придав им высоту и скорость, после чего они смогут самостоятельно приступить к выполнению поставленной задачи.

По данным TUSAŞ, ANKA III — это реактивный беспилотный боевой летательный аппарат, способный подниматься на высоту до 12 200 метров. На высоте 9 100 метров он может развивать максимальную скорость около 787 километров в час, а продолжительность полета достигает 10 часов.

Беспилотник способен выполнять задачи разведки, наблюдения и сбора информации, радиоэлектронной борьбы и ретрансляции связи, а также взаимодействовать как с пилотируемыми, так и с беспилотными летательными аппаратами.