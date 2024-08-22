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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
26 минут назад
Рейтинг: +914
Посты: 1744

SpaceX показала космические капсулы для грядущих пилотируемых миссий

Компания Илона Маска представила капсулы Crew Dragon, которые задействуют в экспедициях Polaris Dawn и Crew-9. Их запуск запланирован на 26 августа и 24 сентября соответственно.

Сообщество
# Dragon
# Polaris Dawn
# SpaceX
# космос
Два корабля Crew Dragon / © SpaceX
Два корабля Crew Dragon / © SpaceX

«Два корабля Crew Dragon подготовлены к полету перед пилотируемыми космическими миссиями Polaris Dawn и Crew-9», — сообщили представители SpaceX в социальной сети Х.

Пост сопроводили фотографиями капсул, находящимися на технологическом объекте во Флориде перед их интеграцией с ракетами Falcon 9.

Инженеры SpaceX и капсулы Crew Dragon / © SpaceX
Инженеры SpaceX и капсулы Crew Dragon / © SpaceX

Polaris Dawn — первая из трех запланированных миссий в программе Polaris, которую финансирует американский миллиардер Джаред Айзекман. 

Капсула Crew Dragon миссии Polaris Dawn перед интеграцией с ракетой Falcon 9 / © SpaceX
Капсула Crew Dragon миссии Polaris Dawn перед интеграцией с ракетой Falcon 9 / © SpaceX

Crew-9 станет девятой оперативной, длительной миссией астронавтов, которую SpaceX отправит на МКС. 

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