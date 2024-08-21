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«Хаббл» получил новое изображение космических пузырей
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало новое изображение скопления эмиссионных туманностей N11, которое расположено на расстоянии 160 тысяч световых лет от Земли в Большом Магеллановом Облаке. Его сделал космический телескоп «Хаббл».
Скопление N11, протяженность которого составляет примерно тысячу световых лет, известно активными темпами своего звездообразования.
На изображение полученном «Хаббл» можно увидеть колоссальные полости внутри N11. Эти космические пузыри образовались в результате рождения и гибели звезд. Они находятся среди облаков ионизирующего газа с растущим сонмом молодых и массивных звезд, придавая региону вишнево-розовый цвет.
Ученые внимательно исследуют регионы вроде N11, чтобы раскрыть секреты звездообразования в эпоху ранней Вселенной.
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