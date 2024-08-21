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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
9 минут назад
Рейтинг: +913
Посты: 1741

«Хаббл» получил новое изображение космических пузырей

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало новое изображение скопления эмиссионных туманностей N11, которое расположено на расстоянии 160 тысяч световых лет от Земли в Большом Магеллановом Облаке. Его сделал космический телескоп «Хаббл».

Сообщество
# NASA
# галактики
# космос
Фрагмент скопления эмиссионных туманностей N11, на котором видны огромные полости / © NASA, ESA, and J. M. Apellaniz
Фрагмент скопления эмиссионных туманностей N11, на котором видны огромные полости / © NASA, ESA, and J. M. Apellaniz

Скопление N11, протяженность которого составляет примерно тысячу световых лет, известно активными темпами своего звездообразования. 

Скопление эмиссионных туманностей N11 / © NASA, ESA, and J. M. Apellaniz
Скопление эмиссионных туманностей N11 / © NASA, ESA, and J. M. Apellaniz

На изображение полученном «Хаббл» можно увидеть колоссальные полости внутри N11. Эти космические пузыри образовались в результате рождения и гибели звезд. Они находятся среди облаков ионизирующего газа с растущим сонмом молодых и массивных звезд, придавая региону вишнево-розовый цвет.

Ученые внимательно исследуют регионы вроде N11, чтобы раскрыть секреты звездообразования в эпоху ранней Вселенной.

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# вредители
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# внешность
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