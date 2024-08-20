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НЛО «затерроризировали» секретный завод американских ВВС
Центр передовых аэрокосмических разработок и строго засекреченных военных программ — завод № 42 (Plant 42) в Палмдейле (Калифорния), принадлежащий Военно-воздушным силам США — в последние месяцы столкнулся с волной вторжений неопознанных летающих объектов.
Инциденты стали настолько серьезными, что побудили чиновников из Федерального управления гражданской авиации США (FAA) ввести временные, до 15 сентября, ограничения на полеты вокруг этого объекта.
На территории центра передовых аэрокосмических разработок расположено знаменитое подразделение перспективных проектов Skunk Works американской компании Lockheed Martin, а также аналогичные подразделения Northrop Grumman и Boeing. Там же идет строительство новейшего малозаметного дрона XRQ-73.
«За последние несколько месяцев мы наблюдали многочисленные действия беспилотных летательных аппаратов над заводом № 42. БПЛА различались по размеру и конфигурации», — сообщила изданию The War Zone руководитель пресс-службы 412-го испытательного крыла ВВС США Мэри Козайтис.
Многочисленные пользователи соцсетей, живущие в районе Палмдейла, в прошлые выходные сообщали о неопознанных летающих объектах в виде ярких зигзагообразных вспышек и падающих звезд.
Что происходит в небе над заводом № 42 — неизвестно. Однако американские Военно-воздушные силы подтвердили, что угрозы для центра вполне реальны и вызывают беспокойство.
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Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
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