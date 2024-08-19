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В Китае сгорел бывший советский авианосец

На бывшем авианесущем крейсере проекта 1143.2 «Минск», который в 2000-х стал туристической достопримечательностью на реке Янцзы в китайском городе Наньтун, произошел крупный пожар. Огонь практически полностью уничтожил надстройку авианосца.

Бывший советский авианосец сгорел в Китае / © Chris Cavas / Х

Как сообщило издание The War Zone, масштабы разрушений оценить довольно сложно. Однако пожар, причины которого предстоит установить, поставил точку в истории авианосца.

Бывший советский авианосец сгорел в Китае / © Chris Cavas / Х

Тяжелый авианесущий крейсер «Минск» разработали в Невском проектно-конструкторском бюро. В 1975 году корабль спустили на воду, в 1993-м вывели из состава флота, а впоследствии продали в Китай, где его выставили в качестве аттракциона. В 2019 году авианосец начали разбирать на металл.

© Chris Cavas / Х