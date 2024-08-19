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В Китае сгорел бывший советский авианосец
На бывшем авианесущем крейсере проекта 1143.2 «Минск», который в 2000-х стал туристической достопримечательностью на реке Янцзы в китайском городе Наньтун, произошел крупный пожар. Огонь практически полностью уничтожил надстройку авианосца.
Как сообщило издание The War Zone, масштабы разрушений оценить довольно сложно. Однако пожар, причины которого предстоит установить, поставил точку в истории авианосца.
Тяжелый авианесущий крейсер «Минск» разработали в Невском проектно-конструкторском бюро. В 1975 году корабль спустили на воду, в 1993-м вывели из состава флота, а впоследствии продали в Китай, где его выставили в качестве аттракциона. В 2019 году авианосец начали разбирать на металл.
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В конце протерозоя Землю охватило масштабное оледенение. Считается, что оно сыграло ключевую роль в переработке ландшафтов и ускорении эволюции видов. Однако многие детали неясны. В новой работе европейские ученые датировали комплекс горных пород в Шотландии и Ирландии, сохранивший наиболее полную картину того периода.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
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