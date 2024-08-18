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Инфографика: страны с наибольшим количеством небоскребов

В конце XIX века в Чикаго, Нью-Йорке и Бостоне появились высокие здания со стальным каркасом, которые стали называться небоскребами. Конечно, человечество строило высокие сооружения на протяжении тысячелетий (например, египетские пирамиды), но небоскребы предназначались для работы и проживания людей.

Страны с наибольшим количеством небоскребов / © visualcapitalist

Спустя чуть больше века небоскребы стали обычным явлением в самых густонаселенных городах мира. Выше представлена статистика стран с наибольшим числом зданий высотой от 150 метров.

Данные собрал Совет по высотным зданиям и городской среде обитания — международная организация, занимающаяся вопросами высотного строительства. Они актуальны на август 2024 года.