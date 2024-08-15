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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
5 минут назад
Рейтинг: +392
Посты: 749

Составлен новый рейтинг самых богатых людей мира: тройка лидеров — технологические магнаты 

Американское издание Bloomberg опубликовало новый рейтинг богатейших людей мира. Согласно индексу миллиардеров в тройку лидеров вошли Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг, их совокупное состояние составляет более 600 миллиардов долларов США.

Сообщество
# технологии
# финансы
# экономика
Илон Маск / © Getty Images
Илон Маск / © Getty Images

Из топ-3 рейтинга выбыл руководитель группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. В пятерку лидеров также вошел бывший глава Microsoft Билл Гейтс, его состояние оценивается в 154 миллиарда долларов США

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