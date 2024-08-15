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Олег Гончар
Олег Гончар
8 минут назад
Рейтинг: +609
Посты: 1587

Художник показал, как мог бы выглядеть электрический фургон Tesla, который обещал выпустить Маск

Восемь лет назад генеральный директор компании Tesla Илон Маск рассказал о двух новых транспортных средствах, которые производитель электромобилей планирует выпустить. Тогда Маск упомянул проект грузовика, который стал позже называться Tesla Semi и электрический пассажирский фургон с выдвижной крышей на солнечных батареях, который, похоже, канул в Лету.

Сообщество
# Tesla
# Илон Маск
# электромобили
Рендер электрического фургона Tesla / © Dominic BRNKMN
Рендер электрического фургона Tesla / © Dominic BRNKMN

Недавно молодой художник из Германии Dominic BRNKMN собрал всю имеющуюся информацию об упоминаниях электрического фургона Tesla и представил рендеры с его изображением. Может теперь Маск снова вспомнит о фургоне, который он планировал выпустить к 2021 году.

Рендер электрического фургона Tesla / © Dominic BRNKMN
Рендер электрического фургона Tesla / © Dominic BRNKMN
Салон электрического фургона Tesla / © Dominic BRNKMN
Салон электрического фургона Tesla / © Dominic BRNKMN
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