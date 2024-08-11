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Anduril показала рендер завода по созданию боевых роботов

Калифорнийская оборонная технологическая компания Anduril Industries объявила о планах построить новый «гипермасштабный» объект, на котором можно будет производить огромное количество различной военной продукции, включая беспилотные боевые самолеты и автономные подводные аппараты.

Рендер завода по созданию боевых роботов / © Anduril Industries

Новый проект Anduril тесно связан с целью Пентагона обеспечить масштабное производство беспилотных боевых систем, которые можно будет задействовать в возможных конфликтах между государствами.

Компания Anduril также сообщила, что уже привлекла 1,5 миллиарда долларов венчурного капитала в рамках нового раунда финансирования. Часть денег направят на строительство заводов по производству автономного оружия.