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Фотографии семейной пары наглядно показали скорость таяния ледников

Семейные фотографии, которые супружеская пара из Великобритании опубликовала в соцсетях, вызвали шок у пользователей интернета.

Изменение снежного покрова на леднике Рона на востоке кантона Вале (Швейцария) с разницей в 15 лет / © Duncan Porter

Дункан Портер и его жена недавно поделились снимками из отпуска, которые были сделаны в одном и том же месте — на леднике Рона в Альпах (Швейцария) — с разницей в 15 лет.

Если в августе 2009-го за спинами Портеров запечатлен ледник, покрытый снегом, то к августу 2024 года лед растаял, обнажив серую скальную породу. Небольшой бассейн на дне, незаметный на первом фото, превратился в озеро.

Два года назад уникальный фотоархив, собранный швейцарскими топографами, позволил ученым оценить объемы льда на альпийских вершинах начиная с 1930-х и проследить за их изменениями с тех пор. Судя по расчетам, только до 2016 года местные ледники сократились наполовину, а с тех пор тают еще быстрее.