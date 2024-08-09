Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Фотографии семейной пары наглядно показали скорость таяния ледников
Семейные фотографии, которые супружеская пара из Великобритании опубликовала в соцсетях, вызвали шок у пользователей интернета.
Дункан Портер и его жена недавно поделились снимками из отпуска, которые были сделаны в одном и том же месте — на леднике Рона в Альпах (Швейцария) — с разницей в 15 лет.
Если в августе 2009-го за спинами Портеров запечатлен ледник, покрытый снегом, то к августу 2024 года лед растаял, обнажив серую скальную породу. Небольшой бассейн на дне, незаметный на первом фото, превратился в озеро.
Два года назад уникальный фотоархив, собранный швейцарскими топографами, позволил ученым оценить объемы льда на альпийских вершинах начиная с 1930-х и проследить за их изменениями с тех пор. Судя по расчетам, только до 2016 года местные ледники сократились наполовину, а с тех пор тают еще быстрее.
В психологии глубоко укоренилось предположение о том, что люди не любят прилагать умственные усилия и предпочтут скорее физическую боль. Хотя руководители и педагоги могут не согласиться с этой гипотезой, авторы нового метаанализа нашли ей подтверждение.
Ученые выяснили, что голый землекоп — подземный грызун, живущий до 40 лет, — утратил ряд функциональных генов CD1. Гены семейства CD1 у млекопитающих отвечают за синтез белков, участвующих в защите организма от инфекционных заболеваний. Полученные данные указывают на то, что иммунная система голого землекопа значительно перестроилась и использует другие — CD1-независимые —молекулярные механизмы.
Белорусские инженеры исследовали влияние горячего цинкования на хрупкое разрушение стальных конструкций
Во многих научных трудах отмечается, что технологический процесс горячего цинкования как вида антикоррозионной защиты способен негативно влиять на прочностные характеристики металлического изделия. Белорусские инженеры исследовали возможные причины возникновения повреждений внутренней структуры стальных элементов в результате такой обработки.
Ученые выяснили, что голый землекоп — подземный грызун, живущий до 40 лет, — утратил ряд функциональных генов CD1. Гены семейства CD1 у млекопитающих отвечают за синтез белков, участвующих в защите организма от инфекционных заболеваний. Полученные данные указывают на то, что иммунная система голого землекопа значительно перестроилась и использует другие — CD1-независимые —молекулярные механизмы.
В психологии глубоко укоренилось предположение о том, что люди не любят прилагать умственные усилия и предпочтут скорее физическую боль. Хотя руководители и педагоги могут не согласиться с этой гипотезой, авторы нового метаанализа нашли ей подтверждение.
Со времен Чарлза Дарвина биологов крайне беспокоил кембрийский взрыв биоразнообразия: получалось, что множество сложных организмов почти одномоментно возникли из очень простых. Это казалось противоречащим естественному отбору. В новой научной работе ученые показали сходные события за полтора миллиарда лет до кембрийского взрыва.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Почему кинетическое противоспутниковое оружие устарело, толком не успев увидеть свет
Подними голову! Познавательный тест по астрономии от Naked Science
Как стать счастливее по-научному
«Ось зла»: как странная аномалия чуть было не подорвала веру в современную космологию
Многие страны выходят из карантина: чем такие эксперименты на людях полезны нам
Почему шмели любят кошек
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии