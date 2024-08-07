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Самолет AC-130J Ghostrider впервые поднялся в воздух с шоссе

Военно-воздушные силы (ВВС) США отчитались о новом успехе, который совершил самолет огневой поддержки AC-130J Ghostrider во время недавних учений.

Самолет AC-130J Ghostrider на участке шоссе 63 в Боно, штат Арканзас / © USAF

Самолет AC-130J Ghostrider приземлился на участке шоссе 63 в Боно, штат Арканзас, а затем впервые взлетел с шоссе 4 августа в рамках учений Emerald Warrior Field Training Exercise II (FTX II).

© The War Zone

Возможности AC-130J Ghostrider были испытаны в рамках стремления американских военных меньше зависеть от традиционных взлетно-посадочных полос, которые могли бы стать приоритетными целями для вражеских сил во время будущего крупного конфликта, например, на Тихом океане.