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Олег Гончар
Олег Гончар
11 минут назад
Рейтинг: +607
Посты: 1576

Самолет AC-130J Ghostrider впервые поднялся в воздух с шоссе

Военно-воздушные силы (ВВС) США отчитались о новом успехе, который совершил самолет огневой поддержки AC-130J Ghostrider во время недавних учений.

Сообщество
# авиация
# оружие
# США
Самолет AC-130J Ghostrider на участке шоссе 63 в Боно, штат Арканзас / © USAF
Самолет AC-130J Ghostrider на участке шоссе 63 в Боно, штат Арканзас / © USAF

Самолет AC-130J Ghostrider приземлился на участке шоссе 63 в Боно, штат Арканзас, а затем впервые взлетел с шоссе 4 августа в рамках учений Emerald Warrior Field Training Exercise II (FTX II).

© The War Zone  

Возможности AC-130J Ghostrider были испытаны в рамках стремления американских военных меньше зависеть от традиционных взлетно-посадочных полос, которые могли бы стать приоритетными целями для вражеских сил во время будущего крупного конфликта, например, на Тихом океане.   

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Сергей
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