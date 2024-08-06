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Одно из самых больших сферических зеркал установили в Обсерватории Веры Рубин

Недавно специалисты установили 3,5-метровое вторичное зеркало в Обсерватории имени Веры Рубин, расположенной на вершине чилийской горы Серро-Пачон. Новый оптический инструмент стал одним из самых больших сферических зеркал, когда-либо созданных.

Установка вторичного зеркала в обсерватории Веры Рубин / © Rubin Observatory / NSF / AURA / F. Munoz Arancibia

Вторичное зеркало изготовила компания Corning Advanced Optics в далеком 2009 году, затем, в 2018-м, оно отправилось в Чили и хранилось в обсерватории, пока продолжалась работа над строительством телескопа.

Только в 2024 году, когда зеркало покрыли защитным серебром и интегрировали с зеркальной ячейкой, его установили на телескоп.

Установка вторичного зеркала / © Rubin Observatory / NSF / AURA / F. Munoz Arancibia

Теперь инженеров ждет работа по подготовке к установке на телескоп основного 8,4-метрового зеркала и крупнейшей в мире цифровой камеры LSST. Ожидается, что эти работы завершат в 2024 году.

Установка вторичного зеркала / © Rubin Observatory / NSF / AURA / F. Munoz Arancibia

Установка вторичного зеркала / © Rubin Observatory / NSF / AURA / F. Munoz Arancibia

Вторичное зеркало установлено / © Rubin Observatory / NSF / AURA / F. Munoz Arancibia