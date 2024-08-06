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Одно из самых больших сферических зеркал установили в Обсерватории Веры Рубин
Недавно специалисты установили 3,5-метровое вторичное зеркало в Обсерватории имени Веры Рубин, расположенной на вершине чилийской горы Серро-Пачон. Новый оптический инструмент стал одним из самых больших сферических зеркал, когда-либо созданных.
Вторичное зеркало изготовила компания Corning Advanced Optics в далеком 2009 году, затем, в 2018-м, оно отправилось в Чили и хранилось в обсерватории, пока продолжалась работа над строительством телескопа.
Только в 2024 году, когда зеркало покрыли защитным серебром и интегрировали с зеркальной ячейкой, его установили на телескоп.
Теперь инженеров ждет работа по подготовке к установке на телескоп основного 8,4-метрового зеркала и крупнейшей в мире цифровой камеры LSST. Ожидается, что эти работы завершат в 2024 году.
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Со времен Чарлза Дарвина биологов крайне беспокоил кембрийский взрыв биоразнообразия: получалось, что множество сложных организмов почти одномоментно возникли из очень простых. Это казалось противоречащим естественному отбору. В новой научной работе ученые показали сходные события за полтора миллиарда лет до кембрийского взрыва.
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Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
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