Видео: самую большую в мире цифровую камеру доставили из Калифорнии в Чили

Инженеры и ученые из Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики США в апреле завершили работу над LSST — самой большой цифровой камерой из когда-либо созданных. А в мае камера проделала длинный путь из калифорнийской лаборатории к обсерватории Веры Рубин в Чили.

Камера LSST / © SLAC National Accelerator Laboratory

Камеру, массой три тонны и шириной более полтора метра, вначале доставили из лаборатории в аэропорт Сан-Франциско для 10-часового перелета в Чили. LSST отправилась в воздушное путешествие на борту грузового самолета Boeing 747, который приземлился в международном аэропорту Сантьяго в Чили, ближайшей к обсерватории Веры Рубин воздушной гавани, способной принимать самолеты такого размера. Затем камеру установили на грузовик и доставили к подножию горы Серо-Пачон. На следующее утро грузовик пять часов взбирался по извилистой грунтовой дороге до вершины горы, которая находится на высоте 2713 метров над уровнем моря, где и разместилась строящаяся обсерватория Веры Рубин.

© Rubin Observatory