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Астрофотограф запечатлел орбитальный маневр секретного китайского космоплана
Астрофотограф Феликс Шефбенкер (Felix Schöfbänker) из Австрии недавно сделал несколько снимков китайского секретного космического самолета «Шэньлун» («Дракон») во время его третьей миссии на околоземной орбите.
Шефбенкер использовал телескоп с 14-дюймовым (35 сантиметров) зеркалом и разнообразным оборудованием, способным отслеживать спутники, автоматически удерживая их в центре поля зрения.
По оценкам Шефбенкера, длина китайского космоплана составляет около 10 метров. Таким образом, аппарат длиннее космического самолета X-37B, эксплуатируемого Космическими силами США.
«Но это может быть и не совсем так, поскольку угол, под которым свет падает на самолет, может скрывать определенные детали. И я ничего не могу сказать о размахе крыльев, поскольку их не видно на моих снимках», — добавил Шефбенкер.
Он также отметил, что китайский космический самолет, по-видимому, ориентирован носом вперед траектории полета, как обычный самолет.
Напомним, китайский космоплан в третий раз запустили на орбиту 14 декабря 2023 года. Старт состоялся на космодроме Цзюцюань на краю пустыни Бадын-Джара в автономном районе Внутренняя Монголия.
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