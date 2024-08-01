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Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube
Утром 1 августа сотни российских пользователей столкнулись с проблемами при просмотре американского видеохостинга YouTube. Сервис не мог нормально загрузить видео либо показывал их в крайне плохом качестве. Однако уже к середине дня один из школьников нашел выход из ситуации.
Инструкция такая: необходимо скопировать ссылку на любое видео на YouTube, нажав «Поделиться», вставить его в поле сообщения в мессенджере Discord, после этого появится вложение — и все заработает, ролик можно будет посмотреть.
Самой удаленной гипотетической границей Солнечной системы считается облако Оорта. Этот регион находится от нас на расстоянии чуть более одного светового года. Новая математическая модель двух американских ученых показала, что на самом деле наша система простирается гораздо дальше, чем предполагалось. Они выявили очень далекую область пространства, где космические объекты теоретически могут подвергаться гравитационному воздействию нашей звезды. Если предсказание окажется верным, научному сообществу, вероятно, придется пересмотреть границы Солнечной системы.
Из прошлых исследований известно, что внешность человека может подсказать его имя. Теперь ученые решили подробнее разобраться в природе этой связи и выяснить, определяют ли черты лица, присущие людям от рождения, то, как их назовут родители, либо же все происходит в обратном порядке — с годами лицо меняется таким образом, что начинает больше соответствовать имени и отражать связанные с ним социальные стереотипы.
Все мы слышали о случаях, когда человек, получивший пустышку вместо лекарства, ощущал улучшение состояния. Это явление называется плацебо-эффектом и долгое время оставалось загадкой для ученых. Почему наши ожидания могут настолько сильно влиять на здоровье? Новая научная работа показала конкретные пути такого влияния.
Существует несколько гипотез о том, как на самом деле древние египтяне строили свои пирамиды. Если о способах возведения монументальных сооружений и инструментах, которые использовали строители, более-менее известно, то о методах доставки блоков и их установки мнения разнятся. Команда французских архитекторов и египтологов изучила ландшафт вокруг самой древней из сохранившихся египетских пирамид — Джосера — и рассказала, как египтяне могли доставлять и поднимать камни для ее строительства.
Современные млекопитающие небольшого размера вроде крыс и других грызунов быстро созревают, спариваются, чтобы оставить потомство, и довольно скоро умирают. Однако так было не всегда. Анализ окаменелых останков вымерших млекопитающих под названием Krusatodon kirtlingtonensis показал, что эти мышеподобные существа жили дольше и взрослели медленнее, чем близкие к ним современные потомки.
По оценкам, примерно 10-20 процентов массы галактических скоплений приходится на видимую материю (барионную). Из нее состоят звезды и горячая плазма. Остальное приходится на темную материю, неуловимую нашими инструментами. Впервые напрямую наблюдать разделение двух видов материй удалось в сливающихся галактических скоплениях MACS J0018.5+1626.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Существует несколько гипотез о том, как на самом деле древние египтяне строили свои пирамиды. Если о способах возведения монументальных сооружений и инструментах, которые использовали строители, более-менее известно, то о методах доставки блоков и их установки мнения разнятся. Команда французских архитекторов и египтологов изучила ландшафт вокруг самой древней из сохранившихся египетских пирамид — Джосера — и рассказала, как египтяне могли доставлять и поднимать камни для ее строительства.
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