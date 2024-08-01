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Российский робот установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика

Робот, который создал разработчик «‎Яндекса» Александр Кротов, побил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика: результат составил всего 0,203 секунды. Это на 0,102 секунды быстрее робота японской компании Mitsubishi Electric Corp. и примерно в 10 раз превышает рекорд, когда-либо установленный человеком.

Российский робот установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика / © Александр Кротов

Отечественного робота специально сконструировали для сборки кубика Рубика. Кротов создал его из доступных компонентов, таких как моторы для автономной техники и камеры для игровых приставок.

Робот способен за 10 миллисекунд проанализировать грани кубика, за восемь миллисекунд спланировать действия и провести сборку за 184 миллисекунды. Человек за это время успевает лишь моргнуть.

© Университет Иннополис