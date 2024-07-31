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Конкурент Neuralink позволил людям управлять Vision Pro от Apple силой мысли

Нейротехнологический стартап Synchron сообщил, что смог подключить свой мозговой имплантат к гарнитуре Apple Vision Pro. Теперь парализованные люди с чипом Synchron смогут управлять устройством, задействуя только силу мысли.

Парализованный человек использует имплантат компании Synchron для управления гарнитуры Vision Pro / © Synchron

Synchron, как и компания Илона Маска Neuralink, разрабатывает технологию интерфейса мозг — компьютер (BCI), чтобы помочь пациентам с параличом управлять смартфонами и компьютерами силой мысли.

Компания уже имплантировала свой чип шести пациентам в США и четырем в Австралии. Однако, в отличие Neuralink, чтобы избежать хирургического вмешательства, Synchron вводит имплантат через яремную вену. Чип передает информацию из моторной коры головного мозга с помощью маленькой антенны, расположенной под кожей на груди пациента.

© iClarified

Apple выпустила гарнитуру Vision Pro в начале 2024 года, и пользователи обычно управляют ею с помощью движений глаз, голосовых команд и жестов рук. Synchron с помощью своего имплантата смогла сделать устройство доступным для использования людьми, которые не могут говорить или двигать верхними конечностями.

Synchron сейчас также работает над подключением своего чипам к устройствам компании Apple.