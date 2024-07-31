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Николай Головин
Николай Головин
7 минут назад
Рейтинг: +191
Посты: 405

SpaceX планирует посадить Starship у побережья Австралии

Компания Илона Маска ведет переговоры с властями США и Австралии о посадке и восстановлении космического корабля Starship у берегов Австралии. 

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
Корабль Starship во время четвертого испытательного полета / © SpaceX
Корабль Starship во время четвертого испытательного полета / © SpaceX

Как стало известно журналистам Reuters, переговоры начались после того, как в июне корабль Starship впервые приводнился в Индийском океане. Это побудило SpaceX искать более масштабные возможности для испытаний.

Предлагаемый план включает запуск Starship из Техаса, посадку его на воду у берегов Австралии и последующее возвращение корабля на австралийскую территорию. Это потребует корректировки экспортного контроля США в отношении передовых космических технологий.

Логистику буксировки Starship в порт на западном или северном побережье Австралии все еще обсуждают. Также ведут разговоры о будущих планах SpaceX в Австралии: они могут включать запуск ракет с ее территории или их посадку там.

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# Солнечная система
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