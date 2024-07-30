SpaceX перенесет возвращение космических кораблей Dragon на Тихий океан

Компания Илона Маска решила перенести приводнение космических кораблей Dragon с побережья Флориды на западный берег США начиная с 2025 года. По словам представители компании, этот шаг призван снизить риски, связанные с падение несгоревших обломков служебных отсеков на сушу.

Грузовой космический корабль Dragon приводняется у побережья Калифорнии / © SpaceX

Речь идет о негерметичном служебном или сервисном отсеке космического корабля Dragon. Когда корабль возвращается на Землю служебный отсек отстыковывается до того, как сам аппарат совершит вход в атмосферу. Однако не раз случалось так, что космический корабль начинал входить в атмосферу, а отсек сбрасывался, после чего входил в атмосферу и его обломки падали на жилые постройки. Например, в 2022 году в Австралии были обнаружены обломки служебного отсека корабля миссии Crew-1, а за последние шесть месяцев SpaceX стало известно о трех новых случаях, когда обломки отсеков были обнаружены на суше в Канаде и США.

Инженеры SpaceX изучили различные варианты решения проблемы, чтобы полностью исключить риск падения обломков в населенные районы Земли без увеличения риска для экипажей кораблей Crew Dragon и пришли к выводу, что наиболее эффективным решением будет возвращение к операциям по возврату кораблей на западное побережье США. В этом случае обломки отсека будут падать выше места приводнения корабля у побережья Калифорнии.