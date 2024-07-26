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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
13 минут назад
Рейтинг: +388
Посты: 735

OpenAI представила поисковую систему SearchGPT, которая бросает вызов Google

Технологическая компания OpenAI сообщила, что тестирует прототип новой поисковой системы SearchGPT, созданной на базе искусственного интеллекта (ИИ). SearchGPT сможет находить «быстрые и своевременные ответы из понятных и релевантных источников». 

Сообщество
# ChatGPT
# Google
# OpenAI
# технологии
Поисковая система SearchGPT / © OpenAI
Поисковая система SearchGPT / © OpenAI

Пользователи смогут взаимодействовать с SearchGPT посредством диалоговых запросов и задавать уточняющие вопросы, как при общении с живым человеком.

По данным компании, функции поиска, усовершенствованные в прототипе, в будущем будут интегрированы в ChatGPT.

© OpenAI

Таким образом, OpenAI бросает вызов доминирующей на рынке поисковой системе Google.

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