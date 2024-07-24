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Маск сообщил новую дату презентации «роботакси»

Генеральный директор Tesla Илон Маск после публикации отчета о доходах за второй квартал 2024 года, подтвердил, что новой датой презентации специализированного беспилотного транспортного средства — «роботакси» (Robotaxi) станет 10 октября.

Один из первых рендеров проекта «роботакси» / © Tesla

Ранее в этом месяце журналисты Bloomberg сообщили, что Tesla откладывает презентацию «роботакси», которая была запланирована на 8 августа. В сообщении утверждалось, что задержка связана с созданием большего числа прототипов.

Сам же Маск отменил, что задержка произошла из-за «важного изменения дизайна передней части «роботакси».