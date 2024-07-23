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Саудовская Аравия представила планы строительства самой высокой спортивной башни в ​​мире

Власти Саудовской Аравии объявили о планах строительства башни Global Sports Tower в Эр-Рияде, которая должна стать самой высокой спортивной башней в мире.

Концепт самой высокой спортивной башни в ​​мире / © Sports Boulevard Foundation

Небоскреб высотой 130 метров будет расположен на Спортивном бульваре, который протянется более чем на 135 километров в столице Саудовской Аравии. На бульваре будут созданы пешеходные и велосипедные дорожки.

Концепт самой высокой спортивной башни в ​​мире / © Sports Boulevard Foundation

Ожидается, что Global Sports Tower вместит 30 первоклассных спортивных сооружений от баскетбольных площадок и теннисных кортов до хоккейных стадионов, а также самый высокий в мире крытый скалодром.

Концепт самой высокой спортивной башни в ​​мире / © Sports Boulevard Foundation

Концепт самой высокой спортивной башни в ​​мире / © Sports Boulevard Foundation

Концепт самой высокой спортивной башни в ​​мире / © Sports Boulevard Foundation

Концепт самой высокой спортивной башни в ​​мире / © Sports Boulevard Foundation

Концепт самой высокой спортивной башни в ​​мире / © Sports Boulevard Foundation