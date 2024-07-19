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Маск отреагировал на глобальный сбой у Microsoft

Десятки тысяч компьютеров, на которых установлена операционная система Windows компании Microsoft, сегодня столкнулись с проблемой «синего экрана смерти» (BSOD).

«Синий экран смерти» (BSOD) Windows / © Getty Images

Глобальный сбой затронул сотни банков, крупнейшие авиакомпании от Европы до Австралии, телевещательный компании, операторов сотовой связи и многие другие учреждения, в том числе государственные, по всему миру.

Предположительно, сбой Windows вызван обновлением программного продукта Falcon Platform американской компании CloudStrike. Он работает на облачных технологиях и применяется для блокировки кибератак. Обновление могло привести к конфликту с операционной системой Microsoft.

Маск отреагировал на мировой сбой у Microsoft / © Х

Американский предприниматель и владелец социальной сети Х Илон Маск отреагировал на сбой Windows, репостнув один из множества постов — о том, что его приложение работает, в отличие от конкурентов.

Россию, по данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, сбой не затронул. Однако сейчас проблемы наблюдаются в работе Т-Банка.