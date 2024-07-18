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Режиссер Ной Хоули завершил съемки сериала «Чужой: Земля»
В Таиланде подошли к концу съемки сериала по франшизе «Чужой», об этом сообщила исполнительница одной из главных ролей — Сидни Чендлер.
Режиссером и сценаристом сериала, который будет называться «Чужой: Земля», выступил Ной Хойли («Фарго», «Легион»).
Действие новой истории развернется в 2090-х на Земле, то есть примерно за 30 лет до событий оригинального «Чужого» Ридли Скотта. Официальной даты выхода сериала пока нет, однако предполагается, что «Чужой: Земля» начнут показывать в 2025 году.
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