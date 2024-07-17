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SpaceX пытается возобновить пуски ракет Falcon 9, не дожидаясь результатов расследования аварии

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) 15 июля получило запрос от компании Илона Маска на выдачу разрешения для возобновления запуска ракет Falcon 9 до того, как будет закончено расследование аварийного пуска ракеты во время миссии Starlink-9.3.

Полет ракеты-носителя Falcon 9 / © SpaceX

Как сообщает издание Spaceflight Now, у чиновников из управления есть два способа разрешить запуски ракет после аварии.

Первый заключается в том, что FAA утверждает окончательный отчет о расследовании аварии, проводимом оператором запуска, который будет включать «определение любых корректирующих действий». Второй — выдача определения общественной безопасности. Именно на него уповает SpaceX в своем запросе.

© Spaceflight Now

Напомню, что после старта с космической базы Ванденберг (Калифорния, США) 12 июля на второй ступени ракеты Falcon 9 произошла утечка жидкого кислорода, из-за чего она не смогла вывести на заданную орбиту 20 спутников Starlink.