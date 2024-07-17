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Заместитель главы NASA уверена, что запуск Europa Clipper состоится по расписанию

Заместитель администратора NASA по науке Ники Фокс заявила, что по-прежнему настроена оптимистично и считает, что миссия Europa Clipper будет запущена по графику в октябре, несмотря на опасения по поводу электроники космического корабля и ракеты-носителя.

Инженеры готовят аппарат Europa Clipper к испытаниям / © Kim Shiflett / NASA

Миссию Europa Clipper для изучения Европы — одного из спутников Юпитера, под ледяной поверхностью которого скрывается огромный океан, планируется запустить на ракете Falcon Heavy компании SpaceX в течение трехнедельного окна, которое открывается 10 октября 2024 года. Однако недавно стало известно, что инженеры Лаборатории реактивного движения (JPL) во время испытаний оборудования зонда обнаружили, что МОП-транзисторы, необходимые для регулировки напряжения Europa Clipper, не выдерживают даже низкие дозы радиации, тогда как в районе Юпитера самая интенсивная радиационная среда во всей Солнечной системе.

NASA не раскрыло подробности о проблемах с электроникой, однако сообщило, что предварительный анализ ситуации будет завершен в конце июля. Возможно, потребуется полная замена транзисторов, это будет означать, что Europa Clipper пропустит свое октябрьское окно запуска.

Дополнительное осложнение возникло из-за аномалии при запуске Falcon 9 в конце июля, когда двигатель верхней ступени ракеты-носителя вышел из строя, развернув спутники Starlink ниже расчетной орбиты.

Несмотря на эти трудности, заместитель администратора NASA по науке, заявила, что она сохраняет оптимизм относительно перспектив запуска миссии в соответствии с графиком. Инженерам поставлена задача провести все запланированные работы к 10 октября.