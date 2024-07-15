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«Джеймс Уэбб» отметил два года работы, получив изображение космического «пингвина»

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» недавно отпраздновал свой второй день рождения, который ученые отсчитывают от обнародования первых изображений, что получила новейшая обсерватория 12 июля 2022 года.

Пару взаимодействующих галактик Arp 142 в объективе телескопа «Джеймс Уэбб» / © NASA

Новый снимок, представленный астрономами, демонстрирует пару взаимодействующих галактик под названием Arp 142, которые также получили прозвище «Пингвин и яйцо» из-за своего сходства с земной птицей.

Гравитационные силы заставляют спиральную галактику NGC 2936 искривляться в своеобразную форму, которая напоминает пингвина, а соседняя с ней эллиптическая галактика, что видна на изображении слева, из-за своей овальной формы напоминает Яйцо.

Обе галактики находятся на расстоянии примерно 100 тысяч световых лет от Земли.