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«Джеймс Уэбб» отметил два года работы, получив изображение космического «пингвина»
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» недавно отпраздновал свой второй день рождения, который ученые отсчитывают от обнародования первых изображений, что получила новейшая обсерватория 12 июля 2022 года.
Новый снимок, представленный астрономами, демонстрирует пару взаимодействующих галактик под названием Arp 142, которые также получили прозвище «Пингвин и яйцо» из-за своего сходства с земной птицей.
Гравитационные силы заставляют спиральную галактику NGC 2936 искривляться в своеобразную форму, которая напоминает пингвина, а соседняя с ней эллиптическая галактика, что видна на изображении слева, из-за своей овальной формы напоминает Яйцо.
Обе галактики находятся на расстоянии примерно 100 тысяч световых лет от Земли.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Все клеточные организмы ученые ведут от гипотетического предка — LUCA. Существует масса предположений и расчетов о том, как он был устроен, где и когда возник. В новой работе исследователи из Великобритании попытались ответить на эти вопросы.
Американские астронавты давно жалуются на систему ассенизации в скафандрах, которая представляет собой просто большой подгузник. Хватает его максимум на восемь часов, есть риск развития опрелостей и инфекций. К тому же в костюме мало запасов питьевой воды. Чтобы решить эти проблемы, ученые предложили более эффективный способ утилизации продуктов метаболизма.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Все клеточные организмы ученые ведут от гипотетического предка — LUCA. Существует масса предположений и расчетов о том, как он был устроен, где и когда возник. В новой работе исследователи из Великобритании попытались ответить на эти вопросы.
Открытая недавно планета LHS 1140 b заинтересовала ученых как потенциально обитаемая. В новой работе канадские исследователи подтвердили, что это, скорее всего, мир с теплым океаном, окутанным насыщенной азотом атмосферой.
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Баллистика над Кваджалейном
Мечты о Красной планете: почему будет тяжело терраформировать Марс
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