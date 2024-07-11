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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
8 минут назад
Рейтинг: +307
Посты: 418

В Херсонесе обнаружили уникальный античный артефакт

Российские археологи во время работ на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический», обнаружили уникальный артефакт античной эпохи — мраморный диск диаметром 65 сантиметров, который служил эталоном длины для жителей древнего города. Подобных памятников в мире насчитывается всего пять, но лишь два из них с уверенностью можно отнести к древнегреческим эталонам мер.

Сообщество
# археология
# история
# Россия
Эталон мер длины античной эпохи / © НТС Севастополь
Эталон мер длины античной эпохи / © НТС Севастополь

Хотя мраморный диск обнаружили в слоях, относящихся к ранневизантийскому периоду Херсонеса, по мнению исследователей, изначально эталон располагался на рыночной площади города и им могли пользоваться все местные жители.

Эталон мер длины античной эпохи / © НТС Севастополь
Эталон мер длины античной эпохи / © НТС Севастополь
© НТС Севастополь
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