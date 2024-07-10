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Спутник Astroscale не смог облететь верхнюю ступень ракеты в ходе первой в истории операции по исследованию космического мусора

Компания Astroscale опубликовала в социальной сети Х новый снимок отработанной верхней ступени японской ракеты H-2A, которую сфотографировал спутник ADRAS-J (Active Debris Removal by Astroscale-Japan) во время маневров по сближению и исследованию космического мусора.

Верхняя ступень японской ракеты H-2A / © Astroscale

Аппарат ADRAS-J, который в феврале 2024 года вывела на орбиту ракета Electron компании Питера Бека, сейчас занимается осмотром верхней ступени японской ракеты H-2A. Она находится в космосе с 2009 года.

В мае ADRAS-J приблизился к верхней ступени ракеты H-2A на расстояние в 50 метров, а недавно спутник Astroscale начал ее облет в автономном режиме. Аппарат использовался лидар и различные датчики, чтобы держаться на фиксированном расстоянии около 50 метров от ступени. Однако, когда ADRAS-J прошел примерно треть пути (120 градусов) бортовая система предотвращения столкновений прервала операцию из-за аномалии ориентации. ADRAS-J сразу же удалился на безопасное расстояние. К счастью, спутник не получил никаких повреждений и находится в хорошем техническом состоянии. Поэтому сотрудники Astroscale в ближайшее время собираются повторить операцию.

Полученные ADRAS-J данные инженеры используют для подготовки второго этапа программы. Во время него к ступени ракеты H-2A отправят космический аппарат, который попытается свести ее с орбиты.