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Любитель астрономии создал инфографику с сотнями экзопланет
Иллюстратор и любитель астрономии Мартин Варгич (Martin Vargic) из Словакии создал два инфографических плаката с изображением различных планет, находящихся за пределами Солнечной системы.
Первый плакат автор назвал «Ледяные и каменные миры», а второй — «Зоопарк экзопланет». На них изображены около 900 и свыше 1100 экзопланет соответственно. Небесные тела рассортированы по предполагаемой температуре на их поверхности. Внешний облик и размеры внесолнечных планет переданы с учетом имеющихся астрономических данных, например, цвета газовых гигантов основаны на шкале Сударского, которая учитывает различные химические вещества и температуры внешних слоев экзопланет.
Посмотреть работы Варгича в высоком разрешении можно здесь.
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