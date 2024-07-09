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Любитель астрономии создал инфографику с сотнями экзопланет

Иллюстратор и любитель астрономии Мартин Варгич (Martin Vargic) из Словакии создал два инфографических плаката с изображением различных планет, находящихся за пределами Солнечной системы.

Фрагмент плаката с изображением экзопланет / © Martin Vargic

Первый плакат автор назвал «Ледяные и каменные миры», а второй — «Зоопарк экзопланет». На них изображены около 900 и свыше 1100 экзопланет соответственно. Небесные тела рассортированы по предполагаемой температуре на их поверхности. Внешний облик и размеры внесолнечных планет переданы с учетом имеющихся астрономических данных, например, цвета газовых гигантов основаны на шкале Сударского, которая учитывает различные химические вещества и температуры внешних слоев экзопланет.

Плакат «Ледяные и каменные миры» / © Martin Vargic

Посмотреть работы Варгича в высоком разрешении можно здесь.

Плакат «Экзопланетный зоопарк» / © Martin Vargic