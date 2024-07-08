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Роботизированная кардиохирургия вышла на новый уровень

Единственное в мире медицинское учреждение, выполняющее роботизированные кардиохирургические операции у детей — королевский специализированный госпиталь и исследовательский центр имени короля Фейсала (KFSH&RC) Саудовской Аравии с февраля 2019 года и по сегодняшний день провел 400 успешных роботизированных операций на сердце. Став мировым лидеров в данной области.

Роботизированная хирургия / © gorodenkoff / iStock

Как сообщает издание Interesting Engineering, роботизированные операции способствовали снижению необходимости в переливаниях крови и сокращению времени на искусственную вентиляцию легких, что позволяло пациентам быстрее восстанавливаться после проведения хирургического вмешательства.

Инвазивный характер процедур сократил продолжительность пребывания людей в больнице более чем на 50%, снизив общие затраты на 40%.