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Роботизированная кардиохирургия вышла на новый уровень
Единственное в мире медицинское учреждение, выполняющее роботизированные кардиохирургические операции у детей — королевский специализированный госпиталь и исследовательский центр имени короля Фейсала (KFSH&RC) Саудовской Аравии с февраля 2019 года и по сегодняшний день провел 400 успешных роботизированных операций на сердце. Став мировым лидеров в данной области.
Как сообщает издание Interesting Engineering, роботизированные операции способствовали снижению необходимости в переливаниях крови и сокращению времени на искусственную вентиляцию легких, что позволяло пациентам быстрее восстанавливаться после проведения хирургического вмешательства.
Инвазивный характер процедур сократил продолжительность пребывания людей в больнице более чем на 50%, снизив общие затраты на 40%.
«Мыши — не люди», — любят повторять биологи, подчеркивая трудность переноса результатов экспериментов с грызунов на человека. В какой-то степени проблему преодолели авторы нового исследования, создавшие модифицированную линию мышей TruHuX (или «по-настоящему очеловеченные»). Эти животные имеют полноценную иммунную систему человека и такой же кишечный микробиом.
Сравнивая конфликтность супружеских пар с детьми и без, исследователи МПСУ пришли к неожиданному выводу. В бездетных семьях у партнеров больше выражен интерес к собственным мыслям и чувствам, уверенность в том, что их личность интересна другим, но они в большей степени ожидают негативного отношения к себе со стороны окружающих, чем пары с детьми. Зато у семей с детьми наблюдается нереализованная потребность в свободе.
Инженеры компании UST Inc. разрабатывают и производят уникальный транспорт — рельсовые электрические беспилотники на стальных колесах. Трассой для таких машин, которые получили название юнимобили, служит еще одна разработка компании — струнный рельс.
Анализ видеозаписей передвижений бегемотов показал, что эти массивные животные в основном перемещаются рысью, а переходя на бег, на какой-то момент могут оказываться полностью в воздухе.
«Мыши — не люди», — любят повторять биологи, подчеркивая трудность переноса результатов экспериментов с грызунов на человека. В какой-то степени проблему преодолели авторы нового исследования, создавшие модифицированную линию мышей TruHuX (или «по-настоящему очеловеченные»). Эти животные имеют полноценную иммунную систему человека и такой же кишечный микробиом.
Между орбитами Марса и Юпитера расположен пояс астероидов — главный «ареал обитания» сравнительно небольших небесных тел Солнечной системы. Астероиды очень неоднородны по химическому составу, размеру, а также происхождению. Согласно новому исследованию, крупные тела пояса вроде Весты — самой яркой среди них — исходно возникли не там, где мы видим их сейчас.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
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