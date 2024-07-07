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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
4 минуты назад
Рейтинг: +584
Посты: 1261

NASA опубликовало снимки астероидов, приблизившихся к Земле: их больше, чем считали ученые

На прошлой неделе сразу два потенциально опасных астероида (2011 UL21 и 2024 МК) пролетели мимо нашей планеты. Астрономы задействовали сеть дальней космической связи NASA, чтобы вести наблюдения за этими небесными телами.

Сообщество
# NASA
# астероиды
# астрономия
# космос
Астероид 2011 UL21 и его спутник / © NASA / JPL-Caltech
Астероид 2011 UL21 и его спутник / © NASA / JPL-Caltech

Наблюдая за движением 2011 UL21, который пролетел 27 июня мимо Земли на расстоянии 6,6 миллиона километров со скоростью 25 километров в секунду, астрономам удалось получить изображения этого астероида.  

Оказалось, он имеет почти сферическою форму, а его размер составляет примерно 1,5 километра. Но самое интересное, что у 2011 UL21 есть небольшой «спутник», который вращался на расстоянии примерно трех километров от него.

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