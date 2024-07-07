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NASA опубликовало снимки астероидов, приблизившихся к Земле: их больше, чем считали ученые
На прошлой неделе сразу два потенциально опасных астероида (2011 UL21 и 2024 МК) пролетели мимо нашей планеты. Астрономы задействовали сеть дальней космической связи NASA, чтобы вести наблюдения за этими небесными телами.
Наблюдая за движением 2011 UL21, который пролетел 27 июня мимо Земли на расстоянии 6,6 миллиона километров со скоростью 25 километров в секунду, астрономам удалось получить изображения этого астероида.
Оказалось, он имеет почти сферическою форму, а его размер составляет примерно 1,5 километра. Но самое интересное, что у 2011 UL21 есть небольшой «спутник», который вращался на расстоянии примерно трех километров от него.
Анализ видеозаписей передвижений бегемотов показал, что эти массивные животные в основном перемещаются рысью, а переходя на бег, на какой-то момент могут оказываться полностью в воздухе.
Между орбитами Марса и Юпитера расположен пояс астероидов — главный «ареал обитания» сравнительно небольших небесных тел Солнечной системы. Астероиды очень неоднородны по химическому составу, размеру, а также происхождению. Согласно новому исследованию, крупные тела пояса вроде Весты — самой яркой среди них — исходно возникли не там, где мы видим их сейчас.
В США впервые изучили женские тампоны на предмет содержания в них токсичных металлов, таких как свинец, мышьяк, кадмий и другие. Опасные вещества выявили во всех рассмотренных образцах гигиенической продукции, которой в мире пользуются миллионы женщин.
Анализ видеозаписей передвижений бегемотов показал, что эти массивные животные в основном перемещаются рысью, а переходя на бег, на какой-то момент могут оказываться полностью в воздухе.
Способность к воображению — одна из ключевых когнитивных функций человека. Ученые из Сколтеха и МГУ исследовали влияние воображения тактильных ощущений (тактильного воображения) на возбудимость кортикоспинального тракта при помощи метода транскраниальной магнитной стимуляции. Было показано, что тактильное воображение приводит к росту кортикоспинальной возбудимости. Результаты работы имеют практическое значение для разработки интерфейсов мозг-компьютер на основе изображений и тактильной стимуляции, предназначенных для улучшения нейрореабилитации с помощью изменения пластичности сенсомоторных схем.
Между орбитами Марса и Юпитера расположен пояс астероидов — главный «ареал обитания» сравнительно небольших небесных тел Солнечной системы. Астероиды очень неоднородны по химическому составу, размеру, а также происхождению. Согласно новому исследованию, крупные тела пояса вроде Весты — самой яркой среди них — исходно возникли не там, где мы видим их сейчас.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
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