  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
6 минут назад
Рейтинг: +306
Посты: 416

Объявлен шорт-лист премии «Астрономический фотограф 2024 года»

Королевская обсерватория Гринвича отобрала самые великолепные снимки космоса, которые участники прислали на ежегодный конкурс астрофотографии. 

Сообщество
# астрономия
# космос
# фотографии
«Пожиратель галактик», Обсерватория Эль-Саусе, Рио-Уртадо, Чили / © ShaRa group: Marcella Botti (Italy), Vikas Chander (India), Massimo Di Fusco (Italy), Aygen Erkaslan (Switzerland), Marco Firenzuoli (Italy), Vincenzo Fiore (Italy), Vincenzo Fermo (Italy), Antonio Grizzuti (Italy), Andrea Lorio (Italy), Vittorio Liberti (Italy), Rolando Ligustri (Italy), Donato Lioce (France), Antonio Loro (Italy), Giampaolo Michieletto (Italy), Gianluigi Pazienza (Italy), Christian Privitera (Italy), Alessandro Ravagnin (Italy), Francesco Tiano (Italy), Cristiano Trabuio (Italy), Egidio Vergani (Italy)
«Пожиратель галактик», Обсерватория Эль-Саусе, Рио-Уртадо, Чили / © ShaRa group: Marcella Botti (Italy), Vikas Chander (India), Massimo Di Fusco (Italy), Aygen Erkaslan (Switzerland), Marco Firenzuoli (Italy), Vincenzo Fiore (Italy), Vincenzo Fermo (Italy), Antonio Grizzuti (Italy), Andrea Lorio (Italy), Vittorio Liberti (Italy), Rolando Ligustri (Italy), Donato Lioce (France), Antonio Loro (Italy), Giampaolo Michieletto (Italy), Gianluigi Pazienza (Italy), Christian Privitera (Italy), Alessandro Ravagnin (Italy), Francesco Tiano (Italy), Cristiano Trabuio (Italy), Egidio Vergani (Italy)
«Арктический дракон», Рауфархефн, Исландия / © Carina Letelier Baeza
«Арктический дракон», Рауфархефн, Исландия / © Carina Letelier Baeza
«Ночь с валькириями», Хвалнесвити, Исландия / © Jose Miguel Picon Chimelis
«Ночь с валькириями», Хвалнесвити, Исландия / © Jose Miguel Picon Chimelis
«Кит, плывущий по солнцу», Рафаэла, Санта-Фе, Аргентина / © Eduardo Schaberger Poupeau
«Кит, плывущий по солнцу», Рафаэла, Санта-Фе, Аргентина / © Eduardo Schaberger Poupeau
«Заброшенный дом», Гаруб, Намибия / © Stefan Liebermann
«Заброшенный дом», Гаруб, Намибия / © Stefan Liebermann
«Ночные наблюдения», Роке-де-лос-Мучачос, Ла-Пальма, Канарские острова, Испания / © Jakob Sahner
«Ночные наблюдения», Роке-де-лос-Мучачос, Ла-Пальма, Канарские острова, Испания / © Jakob Sahner
SNR G156.2+5.7, остаток сверхновой, Оберри, Калифорния, США / © Bray Falls
SNR G156.2+5.7, остаток сверхновой, Оберри, Калифорния, США / © Bray Falls
«М100», Спиральная галактика с перемычкой в созвездии Волосы Вероники Messier 100, обсерватория Эль-Саусе, Рио-Уртадо, Чили /  © Damon Mitchell Scotting
«М100», Спиральная галактика с перемычкой в созвездии Волосы Вероники Messier 100, обсерватория Эль-Саусе, Рио-Уртадо, Чили /  © Damon Mitchell Scotting
«Беги к Карине», район Кунене, Намибия / © Vikas Chander
«Беги к Карине», район Кунене, Намибия / © Vikas Chander
«Плеяды», Альбатесе, Кастилия-Ла-Манча, Испания / © Sándor Biliczki
«Плеяды», Альбатесе, Кастилия-Ла-Манча, Испания / © Sándor Biliczki
«Мглистые горы», Пешт, Венгрия / © Bence Toth
«Мглистые горы», Пешт, Венгрия / © Bence Toth
«Полное солнечное затмение», Эксмут, Западная Австралия, Австралия / © Gwenaël Blanck
«Полное солнечное затмение», Эксмут, Западная Австралия, Австралия / © Gwenaël Blanck
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
08 Июл
Бесплатно
Почему этнопсихология так важна?
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
08 Июл
Бесплатно
Секреты родословной. Как найти дальних предков всех сословий
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
08 Июл
Бесплатно
Понимание медиа: почему это важно в современном мире?
ВДНХ
Москва
Лекция
08 Июл
Бесплатно
О таксидермии и биологических коллекциях
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
09 Июл
Бесплатно
Кризис семьи в Российской империи
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
09 Июл
600
Осязание
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
09 Июл
Бесплатно
Дуэли и чахотка: пушкинская эпоха
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
10 Июл
Бесплатно
«Анна Каренина» Л. Толстого: проблема завершенности
ВДНХ
Москва
Лекция
10 Июл
600
Вода в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 10:01
Михаил Орлов

Крупные астероиды мигрировали по Солнечной системе

Между орбитами Марса и Юпитера расположен пояс астероидов — главный «ареал обитания» сравнительно небольших небесных тел Солнечной системы. Астероиды очень неоднородны по химическому составу, размеру, а также происхождению. Согласно новому исследованию, крупные тела пояса вроде Весты — самой яркой среди них — исходно возникли не там, где мы видим их сейчас.

Астрономия
# астероид
# Веста
# планетология
# пояс астероидов
# Солнечная система
8 часов назад
Михаил Орлов

Ученые создали мышь с полностью человеческим иммунитетом

«Мыши — не люди», — любят повторять биологи, подчеркивая трудность переноса результатов экспериментов с грызунов на человека. В какой-то степени проблему преодолели авторы нового исследования, создавшие модифицированную линию мышей TruHuX (или «по-настоящему очеловеченные»). Эти животные имеют полноценную иммунную систему человека и такой же кишечный микробиом.

Медицина
# грызуны
# гуманизированные мыши
# иммунитет
# иммунология
# мыши
Позавчера, 17:28
Татьяна

Генетики нашли причину потери слуха у бурят на Байкале

Ученые из России исследовали редкую наследственную форму глухоты, вызванную генетическими мутациями. Они обнаружили высокий процент носителей патогенного варианта среди бурятских семей и связали это с «эффектом основателя».

Медицина
# Бурятия
# Забайкалье
# Испания
# митохондриальная ДНК
# наследственное заболевание
# тугоухость
4 июля
Юлия Трепалина

Ученые доказали, что бегемоты «летают»

Анализ видеозаписей передвижений бегемотов показал, что эти массивные животные в основном перемещаются рысью, а переходя на бег, на какой-то момент могут оказываться полностью в воздухе.

Биология
# бегемоты
# гиппопотам
# наземные млекопитающие
# передвижение
# походка
Вчера, 10:01
Михаил Орлов

Крупные астероиды мигрировали по Солнечной системе

Между орбитами Марса и Юпитера расположен пояс астероидов — главный «ареал обитания» сравнительно небольших небесных тел Солнечной системы. Астероиды очень неоднородны по химическому составу, размеру, а также происхождению. Согласно новому исследованию, крупные тела пояса вроде Весты — самой яркой среди них — исходно возникли не там, где мы видим их сейчас.

Астрономия
# астероид
# Веста
# планетология
# пояс астероидов
# Солнечная система
2 июля
Александр Корнев

Солнечные батареи заняли землю, с которой можно прокормить миллионы человек

В 2018 году панелями солнечных батарей было покрыто более 1300 квадратных километров пахотных земель по всему миру. На этой площади можно было бы ежегодно выращивать продукты, содержащие четыре тысячи миллиардов килокалорий.

Технологии
# земледелие
# продуктовая безопасность
# скот
# скотоводство
# солнечные батареи
25 июня
Игорь Байдов

Эксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазов

Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.

Астрономия
# BepiColombo
# Messenger
# алмазы
# Меркурий
# сера
# химические вещества
21 июня
Nadya

В Австралии обнаружили остатки земной коры, образовавшейся в момент «рождения» планеты

Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.

Геология
# Австралия
# горная порода
# земная кора
1 июля
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые создали мышь с полностью человеческим иммунитетом

    8 часов назад

  2. Бактериофаги «кастрировали» конкурентов с помощью паразитных участков своей ДНК

    Вчера, 10:50

  3. Крупные астероиды мигрировали по Солнечной системе

    Вчера, 10:01

  4. Генетики нашли причину потери слуха у бурят на Байкале

    Позавчера, 17:28
Выбор редакции

«Багратион»: удар Красной армии, который удивил даже Красную армию

24 июня

Последние комментарии

Иван Колупаев
13 минут назад
Alfa, сам ты фейк. О чем нетрудно догадаться хотя бы по твоему нику.

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Иван Колупаев
18 минут назад
John, а в России всех расстреливают. Особенно всяких ноунеймов тролликов

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Pavel Mikall
18 минут назад
Strange, куда китайцы полетят? У них своя станция давно уже але

Стало известно, кто первым полетит на новую российскую национальную орбитальную станциюСтало известно, кто первым полетит на новую российскую национальную орбитальную станцию

Иван Колупаев
19 минут назад
Alfa, не звезди. По ссылкам вся инфа есть если не осилил проходи мимо.

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Zehnfinger system
21 минута назад
Вы иначе выразили фразу "с экспериментальными социальными и политическими структурами", поэтому спорить с Вами бессмысленно!

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Alfa
36 минут назад
Иван, это Иемен врать не надо

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Alfa
37 минут назад
Genghis, Европа признала Россию спонсором терроризма

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Alfa
38 минут назад
Вячеслав, что Россия хочет напасть? А другие террористы не обстреливают города

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Alfa
38 минут назад
Jack, это русская зависть сами то ничего не построили деньги пронбхали белым порошком и войной

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Alfa
40 минут назад
Илья, Саудовская Аравия строит, а Россия весь бюджет 48% на войну пустили, власть обнюхаоась и решила повоевать, страна ошибка

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Alfa
41 минута назад
Иван, обнюханная Москва не может правит Россией власть наркоманы деградированные ,

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Alfa
43 минуты назад
Иван, это пропагандистский фейк, что бы объяснить почему народ в России бедный, а потому что власть глупая, самозванцы, а это фотки Имена, даже фейк

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Alfa
45 минут назад
Zehnfinger, не нужно врать, Россия все разворовала, как Нигерия, бедная, убогая страна третьего мира , ни на что не способная

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Zehnfinger system
46 минут назад
Вы хотите сказать, что выпуклость в верхней галактике - это результат гравитации нижней галактики? Или ошибка в данных - некоторые звёзды так не

Телескоп «Субару» запечатлел пару взаимодействующих галактик, напоминающих медузу  Телескоп «Субару» запечатлел пару взаимодействующих галактик, напоминающих медузу  

Zehnfinger system
1 час назад
Так как г-н Кохль хотел сделать СШЕ, внутренний враг не обязательно цель, но расслоение общества - из Саудовской Аравии, конечно никого не завозят, а

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

John Doe
2 часа назад
Илья, безработных специально завозят в Европу автобусами пятую колонну создают

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

John Doe
2 часа назад
Иван, и негров линчуют

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

John Doe
2 часа назад
Петр, Елена думаю знает об этом

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Иван Колупаев
2 часа назад
Удивительный народ маскофобы раз шуточный пост в соцсети способен вызвать такие страсти 🙄

Маск сообщил, как назвал бы первый город на Красной планетеМаск сообщил, как назвал бы первый город на Красной планете

Иван Колупаев
3 часа назад
Елена, ну и еще в копилочку "обиженных замкадышей" и прочих недовольных режимом. Реновация по исламски. 2022 год.

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно