Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Жители Колорадо наблюдали в небе странный летающий объект

По данным Национального центра сообщений об НЛО (National UFO Reporting Center), примерно 10 сотрудников концертной площадки Red Rocks утверждают, что в начале июня стали свидетелями полета странного объекта в небе над Колорадо.

Неопознанный летающий объект, фантазия художника / © Getty Images

Работники концертной площадки в Моррисоне, штат Колорадо, сообщили, что видели черный металлический диск с «тремя уровнями иллюминаторов», который появился в небе к северу от амфитеатра Red Rocks примерно в час ночи 5 июня.

Согласно сообщению, опубликованному национальным центром, в длину объект достигал не менее 30 метров, завис в воздухе на 30 секунд, после чего направился на восток со скоростью около 10-15 километров в час, а затем пропал из виду.

Наблюдатели уверены, что «это был не самолет, не спутник, не беспилотник или что-то в этом роде».

По данным центра, в Колорадо зарегистрировали 3320 случаев наблюдения неопознанных летающих объектов только за 2023 год. Этот штат занимает 12-е место по США по количеству сообщений об НЛО.