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NASA выбрало SpaceX для запуска космического гамма-телескопа

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США объявило 2 июля, что выбрало Falcon 9 компании SpaceX в качестве ракеты-носителя для запуска миссии COSI (The Compton Spectrometer and Imager).

Гамма-телескоп COSI, взгляд художника / © Jim Willis / NASA

Если все пойдет по плану, то новая обсерватория отправится в космосе в августе 2027 года с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

COSI представляет широкоугольный гамма-телескоп, который будет изучать энергетические события, материю и антиматерию, а также стадии жизни звезд. В рамках своей научной программы телескоп будет исследовать происхождение галактических позитронов Млечного Пути, проведет исследования поляризации гамма-лучей и попытается обнаружить места нуклеосинтеза в галактике Млечный путь.

Стоимость контракта на запуск составляет 69 миллионов долларов.