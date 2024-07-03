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Астрофотограф запечатлел транзит МКС на фоне Солнца

Профессиональный астрофотограф Мигель Кларо из Португалии сделал потрясающую покадровую серию фотографий, которая демонстрирует транзит МКС на фоне солнечного диска.

Транзит МКС на фоне солнечного диска / © Miguel Claro

Кларо использовал телескоп со специальными светофильтрами и высокоростную камеру Apollo-M Max, которая делает съемку со скоростью 116 фотографий в секунду.

На составном изображении, опубликованном Мигелем Кларо, виден силуэт Международной космической станции, совершающий транзит на фоне нашей звезды на расстоянии 441,5 километра от поверхности Земли со скоростью около 7,31 километров в секунду. Интересно, что на составном снимке можно различить отдельные элементы МКС, такие как ее солнечные панели и модули.