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Индия начала работы по созданию ракеты для отправки людей на Луну
Индийская организация космических исследований (ISRO) вновь нацелилась на Луну после успешной миссии «Чандраян-3», состоявшейся в прошлом году, но теперь она планирует отправить на естественный спутник Земли людей.
Во время интервью изданию NDTV, глава ISRO Шридхара Паникера Сомнатха рассказал, что перспективная ракета-носитель, которая будет использована для отправки людей на Луну, получила название Next Generation Launch Vehicle (NGLV) или Soorya. Ее нижние ступени будут оснащены силовыми агрегатами, использующими в качестве топлива жидкие кислород и метан, а верхняя ступень будет работать на криогенном двигателе.
Soorya будет намного больше современных индийских ракет и сможет выводить более 40 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Первые же индийцы отправятся с ее помощью на Луну к 2040 году.
Кроме того Сомнатха сообщил, что Индия начнет развертывание собственной околоземной орбитальной станции. В 2028 году в космос отправится ее первый модуль.
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